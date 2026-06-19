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Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil la 43 de ani. „Nu m-am simțit pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă”

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.  Actualizat 19.06.2026, 18:13
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Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil la 43 de ani. Actrița a făcut anunțul printr-o postare adorabilă pe Instagram.

Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil

Anne Hathaway însărcinată cu al treilea copil (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Anne Hathaway și soțul ei, Adam Shulman, așteaptă al treilea copil împreună. Actrița din „Diavolul se îmbracă de la Prada” a făcut anunțul printr-o postare adorabilă pe Instagram. În videoclip, Anne vine sfioasă în cadru cu mâinile încrucișate, apoi le lasă în jos și își atinge cu afecțiune burtica, zâmbind larg, totul cu piesa „Baby I’m Yours” cântată de Barbara Lewis în fundal.

Actrița și soțul ei, Adam Shulman, sunt căsătoriți din anul 2012 și împreună au doi copii, doi băieți, Jonathan, născut în 2016, și Jack, născut în 2019.

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„Toți ne bucurăm pur și simplu de acest moment””

În luna mai a acestui an, Hathaway a acordat un interviu pentru ediția de vară 2026 a revistei Elle, intitulată „The Epic Issue”, și a oferit câteva informații rare despre viața alături de cei doi fii ai săi. Anne o joacă pe Penelopa, soția lui Odiseu, în filmul „Odiseea”, la cinema din 17 iulie. Actrița a spus că fiii ei se află „într-o etapă foarte distractivă, în care ne place tuturor să petrecem timp împreună, dar înțeleg că acest lucru s-ar putea schimba”. „Ei bine, nouă ne va plăcea mereu să petrecem timp cu ei, dar sentimentele lor față de noi s-ar putea schimba”, a spus ea râzând.

Din această cauză, Hathaway a mărturisit că ea și Shulman trăiesc „pe deplin momentul prezent”. „Toți ne bucurăm pur și simplu de acest moment”, a spus ea. „Mă distrez de minune alături de familia mea, locuiesc în orașul visurilor mele, iar lucrurile pe plan profesional par să meargă foarte, foarte bine”, a continuat Hathaway.

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„Nu m-am simțit pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă”

În trecut, vedeta a mărturisit că nu s-a simțit „pe deplin prezentă” până când nu a devenit mamă. „Nu m-am simțit pe deplin stabilită și pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă”, a declarat Hathaway pentru WSJ Magazine, în martie 2022. „Nu e ca și cum mi-ar fi lipsit integritatea, dar asta m-a făcut să-mi doresc să fiu, la toate nivelurile, fidelă cuvântului meu.”

Ea a adăugat: „Și asta a însemnat să pun capăt oricăror prostii care se petreceau în interiorul meu. Și sunt acele mici pauze pe care ți le acorzi uneori când știi că nu ești cea mai bună versiune a ta”.

În 2024, pentru Vanity Fair, Anne a povestit că în 2015, în timp ce juca o femeie însărcinată pe Broadway, a suferit o pierdere de sarcină pe scenă. „Jucam într-o piesă de teatru și trebuia să nasc în fiecare seară, pe scenă. A fost prea mult pentru a putea ține pentru mine”, a povestit Anne. Anul următor, actrița a devenit mamă pentru prima oară.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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