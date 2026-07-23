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Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandre Eram. Soțul Andreei Esca a transformat complet o localitate din România

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.  Actualizat 23.07.2026, 14:56
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Mulți îl cunosc pe Alexandre Eram ca fiind soțul Andreei Esca, însă puțini știu ce face atunci când pleacă din București. De aproape 20 de ani, omul de afaceri se ocupă de un proiect la care ține foarte mult, într-un sat din județul Sibiu, unde a salvat de la degradare mai multe case tradiționale. Iată cu ce se ocupă soțul știriste de la PRO TV. 

Alexandre Eram a transformat o localitate din România

Celebrul om de afaceri Alexandre Eram este cunoscut în spațiul public ca fiind soțul Andreei Esca, însă puțini știu cu ce se ocupă, de fapt, acesta. Când pleacă din București, el are un proiect extrem de drag într-un sat din județul Sibiu, unde s-a hotărât să salveze mai multe case tradiționale de la distrugere.

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El este obișnuit ca lumea să îl cunoască drept soțul Andreei Esca și nu îl deranjează acest lucru. Totuși, puțin știu că în urmă cu aproape 20 de ani, Alexandre Eram a ajuns pentru prima dată în Porumbacu de Sus alături de soția lui și tatăl acestuia.

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„Eram cu Andreea și tatăl ei… La un moment dat mi-am zis: Unde mergem, la capătul lumii?”, a spus el.

Vizita i-a schimbat însă complet planurile. Cucerit de frumusețea locului și de liniștea satului, Alexandre Eram a cumpărat împreună cu familia o casă, iar localitatea a devenit locul în care se retrag ori de câte ori vor să scape de agitația din București.

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La scurt timp după ce a ajuns în zonă, omul de afaceri a văzut cum un localnic voia să dărâme o casă veche din lemn pentru a o folosi drept lemn de foc. Imaginea l-a impresionat, iar Alexandre Eram a decis să intervină pentru a salva construcția.

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„Dar nu poți face asta! Pur și simplu nu puteam concepe ca o casă veche, cu valoare arhitecturală, să ajungă pe foc”, a spus soțul prezentatoarei.

„Dintr-odată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci”, a spus Alexandre Eram.

Cele cinci case au fost renovate cu grijă și au păstrat arhitectura autentică a zonei. Astăzi, locuințele fac parte din proiectul Oberwood și atrag turiști din toată lumea. Alexandre Eram spune că turiștii străini sunt impresionați de frumusețea locului. 

„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani. Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție”, a povestit acesta.

„Mi-e bine în rândul doi”

Omul de afaceri a povestit un episod savuros petrecut alături de Andreea Esca. După ce și-au vopsit casa în albastrul tradițional al satului, cei doi au pus la cale un plan.

„Noaptea, cu Andreea, am luat două găleți de var cu vinețeală și bidinele și am mers hotărâți să-i zugrăvim casa vecinului. Ne-am răzgândit în ultima clipă. Până la urmă, oamenii trebuie să-și dea singuri seama de cât de importantă este conservarea autenticității unui sat”, a spus Alexandre Eram.

Afaceristul a povestit că nu a simțit niciodată nevoia să fie în centrul atenției, motiv pentru care apare destul de rar la evenimente mondene și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

„Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi e bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său care să-l sprijine la nevoie”, a explicat Alexandre Eram.

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