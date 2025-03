Alexandre Eram a împlinit 55 de ani! Cum l-au surprins cei doi copii pe care îi are cu Andreea Esca: „Ne-am făcut toți mari!”

Andreea Esca a publicat mai multe fotografii de colecție cu soțul și copiii ei, cu ocazia aniversării de 55 de ani a lui Alexandre Eram.

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a împlinit 55 de ani! Cum l-au surprins cei doi copii

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca (52 de ani), împlinește astăzi, 27 martie, 55 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea știrilor Pro TV a publicat în mediul online mai multe fotografii de colecție cu ea, soțul și cei doi copii ai lor, Alexia (24 de ani) și Aris (21 de ani).

„Tu faci 55, noi 25 (plus 3 fără acte) și copiii… ce să mai vorbesc… Ne-am făcut toți mari! Și aș zice că suntem chiar foarte bine, pentru 2025! La mulți ani! Tu ții direcția!”, a scris jurnalista în dreptul postării.

Seara trecută, Alexia și Aris Eram l-au surprins pe tatăl lor cu un tort. Tinerii de 24 și 21 de ani i-au cântat tatălui lor „La mulți ani!” în limba franceză.

„La mulți ani celui mai bun tată!”, a scris Alexia Eram la Instagram Story, în dreptul filmării în care ea și Aris îi cântă Joyeux Anniversaire tatălui lor.

Citește și: Andreea Esca a spus cum e să lucreze cu cei doi copii, Alexia și Aris: „M-am gândit că o să am o viață mai liniștită la acești ani” / Exclusiv

Secretul căsniciei dintre Andreea Esca și Alexandre Eram

Pe 29 aprilie 2025, Andreea Esca și Alexandre Eram aniversează 25 de ani de căsnicie, respectiv nunta de argint.

„Când vine vorba de cifre, cum ar zice tatăl meu, totul e să nu ții cont (zâmbește)”, a răspuns prezentatoarea TV, în exclusivitate pentru Unica.ro, atunci când am întrebat-o care sunt ingredientele unei căsnicii de lungă durată.

„Avem noroc că ne plac aceleași lucruri. Alex e prezent mereu în tot ce întreprind eu. Mă susține și îi place, nu face nimic împotriva dorinței lui”, a mai dezvăluit știrista în urmă cu mai mulți ani, pentru Libertatea.ro.

Între Andreea Esca și soțul ei este o diferență foarte mică de vârstă, de doar doi ani și jumătate. În luna august, jurnalista va împlini 53 de ani.

Citește și: Cum este Andreea Esca în rolul de mamă: „Jos milităria din pod”. Dezvăluirile făcute de Alexia Eram

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Esca și Alexandre Eram

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au cunoscut în anii ’90, după ce jurnalista l-a remarcat și a întrebat cine este. A aflat atunci că Alexandre era directorul fabricii unde se făceau sacourile pe care ea le purta la pupitrul știrilor Pro TV. Cu toate că Alexandre era într-o relație, jurnalista și-a încercat norocul.

Alexandre Eram venise în România pentru a evita stagiul militar din Franța. La acea vreme, francezii aveau opțiunea să meargă într-o țară în curs de dezvoltare, să lucreze și să ajute. Părinții lui Alexandre, o franțuzoaică și un arhitect armean, și sora lui locuiesc în continuare la Paris.

Citește și: Andreea Esca, despre ofertele primite din partea altor televiziuni: „Extrem de tentante, fără nicio legătură cu salariul meu de legendă”

„Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci. Era superbă.”

„M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba. Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: «Taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea».

N-am rezolvat nici mergând la standul pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci. Era superbă. I-am zis «Bună» și am plecat. La un moment dat, l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață”, povestea Andreea Esca acum mai mulți ani, pentru revista Tango.

În cele din urmă, Alexandre Eram a revenit cu un fax amuzant către Andreea Esca, un desen cu un om care-și smulge părul din cap, prin care își cerea iertare că nu a ajuns la jurnal.

„A venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, mai povestea Andreea Esca în trecut.

Foto: Instagram/@andreeaesca

Urmărește-ne pe Google News