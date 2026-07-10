Laura Cosoi reacționează la cazul mamei din Constanța care și-a agresat fata de 8 ani: „Am un gând care nu îmi dă pace”

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Laura Cosoi a reacționat la cazul mamei din Constanța care și-a agresat fetița de 8 ani pe stradă. Vedeta a atras atenția asupra rănilor emoționale și a relației fragile care rămâne între mamă și copil după un astfel de incident.

Laura Cosoi reacționează la cazul mamei din Constanța care și-a agresat fata de 8 ani pe stradă

Imaginile tulburătoare cu mama din Constanța care își agresează fetița de 8 ani au stârnit un val de indignare în întreaga țară și au ajuns inclusiv în atenția Laurei Cosoi, însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Aceasta a ales să abordeze subiectul pe grupul său de Facebook dedicat mamelor, „Eu te-am făcut, eu te IUBESC!”, unde a lansat o întrebare profundă despre relația dintre mamă și copil, atunci când o astfel de situație ajunge în spațiul public.

„Și acum, la ceas de seară, mai am un gând care nu îmi dă pace, legat tot de conflictul surprins public între mamă și copilul ei… Dincolo de imaginile care circulă și de opiniile care se împart în câteva secunde, există o întrebare care mă preocupă mai mult decât orice: ce rămâne între un copil și mama lui după ce un astfel de moment devine public? Dincolo de judecăți, de comentarii și de emoțiile de moment, rămâne o relație care va trebui să își găsească din nou echilibrul”, a declarat Laura Cosoi, conform Spynews.

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Unde se află copiii femeii acum

Această întrebare a rezonat profund cu comunitatea sa de mame, care dezbat frecvent subiecte legate de parenting și relațiile dintre părinți și copii. Reacțiile publicului față de cazul mamei de 44 de ani, surprinsă în cartierul Tomis III din Constanța în timp ce își agresa copilul, au fost puternice, iar autoritățile au intervenit rapid. Polițiștii și reprezentanții DGASPC au verificat situația și au constatat că fetița nu prezenta urme de violență fizică, motiv pentru care nu s-a emis un ordin de protecție.

În prezent, copiii femeii au fost încredințați bunicii lor, urmând ca situația să fie analizată mai departe. Tatăl copiilor, aflat la muncă în Dubai, s-a întors în România pentru a fi alături de familie în aceste momente dificile. Acest caz a adus din nou în discuție importanța relațiilor dintre părinți și copii, dar și cum societatea poate contribui la reconstruirea acestor legături în urma unor traume publice.

Foto: Instagram

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