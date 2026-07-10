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Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026 a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Fosta Războinică a fost cerută în căsătorie recent de partenerul său, Alin Barica, în Cappadocia, iar acum trăiesc bucuria unei noi etape în viața lor.

Patrice Cărăușan este însărcinată pentru prima dată

Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026 va deveni în curând mamă pentru prima dată. La doar două luni după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Alin Barica, cei doi au anunțat pe rețelele sociale că vor deveni părinți.

Îmbrăcați în alb, într-o atmosferă plină de emoție și ținând în brațe o jucărie de pluș, Patrice și Alin au împărtășit vestea cu prietenii lor virtuali. „Acum am două suflete pereche”, a scris Patrice pe Instagram, aluzie la legătura specială dintre ea, logodnicul ei și bebelușul lor nenăscut. Urările de bine nu au întârziat să apară, inclusiv din partea Biancăi Giurcanu, fosta Faimoasă de la Survivor 2026, și a Biancăi Stoica, fostă colegă a lui Patrice din competiție.

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Patrice Cărăușan, cerută în căsătorie în Cappadocia

Patrice și Alin formează un cuplu de mai mulți ani, el fiind un sprijin constant pentru ea, inclusiv în perioada în care aceasta a participat la Survivor. Povestea lor a atins un punct culminant în luna mai, când Alin, antrenor de fitness, a transformat o vacanță în Cappadocia, Turcia, într-un moment de neuitat. Într-un decor de poveste, acesta i-a adresat acea întrebare iubitei sale. „19.05.2026. Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Cum ai spus mereu «29 infinit» Te iubesc!”, a scris Patrice despre acel moment special.

Perechea încă nu au dezvăluit sexul bebelușului, dar radiază fericire. Cei doi se pregătesc pentru noul capitol din viața lor.

Foto: Instagram

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