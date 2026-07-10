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Familia regală a Iordaniei se pregătește să sărbătorească venirea pe lume a unui nou membru. Prințesa Iman și soțul său, Jameel Thermiotis, așteaptă al doilea copil, potrivit unui anunț făcut de Regina Rania pe Instagram.

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Regina Rania strălucește de fericire după anunțul care a umplut inimile familiei regale de bucurie. Prințesa Iman, fiica cea mare a reginei și a regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei, așteaptă al doilea copil împreună cu soțul ei, Jameel Alexander Thermiotis. Viitorul bebeluș va fi al treilea nepot al suveranilor iordanieni.

Frumoasa regină a ales să împărtășească această veste minunată cu urmăritorii săi de pe Instagram. Într-o fotografie plină de tandrețe, Prințesa Iman apare purtând o rochie lungă care îi evidențiază burtica de gravidă, alături de soțul său, Jameel, și de micuța lor Amina, născută în februarie 2025.

În imagine, micuța pare că mângâie burtica mamei sale, în timp ce cei trei sunt surprinși într-un cadru natural relaxat.

„O nouă bucurie este pe drum… Felicitări, Iman, Jameel și iubitei mele Amina, care va deveni soră mai mare. Fie ca Allah să vă păzească și să vă țină sănătoși. Clubul bunicilor este în continuă creștere și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și viitoarea soră mai mare, Amina!”, a scris Regina Rania, cu emoție, în descrierea postării.

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O poveste de dragoste regală

Prințesa Iman, în vârstă de 29 de ani, și Jameel Alexander Thermiotis s-au căsătorit pe 12 martie 2023, în cadrul unei ceremonii de basm la Palatul Beit Al Urdun, lângă Amman. Născut în Caracas, Venezuela, în 1994, Jameel este de origine greacă, având o carieră de succes în domeniul financiar și al capitalului de risc.

În ziua cea mare, Prințesa Iman a atras toate privirile într-o rochie albă Dior, realizată la comandă, cu detalii fine din dantelă și o tiară spectaculoasă Chaumet, despre care se spune că a aparținut bunicii sale, Prințesa Muna Al Hussein, mama regelui Abdullah al II-lea. Prințesa a fost condusă la altar de fratele său mai mare, Prințul Moștenitor Hussein.

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Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în februarie 2025, când s-a născut micuța Amina. La momentul respectiv, Regina Rania a împărtășit emoția familiei lor: „Draga mea Iman este acum mamă. Suntem recunoscători și plini de bucurie că o întâmpinăm pe Amina, cea mai nouă binecuvântare a familiei noastre. Felicitări, Jameel și Iman! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe prețioasa voastră fetiță”.

Numele Amina, de origine arabă, înseamnă „cinstită”, „credincioasă” și „cea aflată în siguranță”.

Viitorul bebeluș va fi al treilea nepot al Reginei Rania și Regelui Abdullah al II-lea. Primul nepot a fost cel al Prințului Moștenitor Hussein și Prințesa Rajwa în august 2024. Cu toate acestea, potrivit tradiției Casei Regale Hașemite, copiii Prințesei Iman nu vor primi titluri regale oficiale, deoarece acestea se transmit exclusiv pe linie paternă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințesa Iman și familia ei

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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