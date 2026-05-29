Katie Austin va deveni mamă pentru prima dată și se pregătește să cucerească din nou podiumul de prezentare, însă de această dată într-o formulă cu totul specială.

Cunoscutul model și antrenoarea de fitness, în vârstă de 32 de ani, a confirmat că este însărcinată în șase luni, urmând să aducă pe lume o fetiță. În ciuda transformărilor fizice inerente acestei perioade, vedeta nu renunță la angajamentele profesionale și se pregătește intens pentru show-ul de modă Sports Illustrated Swim Week, unde va defila cu mândrie purtându-și burtica de gravidă în prim-plan.

Un prim trimestru brutal și provocările izolării

Deși în prezent radiază de fericire, Katie Austin a recunoscut în exclusivitate pentru publicația People că începutul sarcinii a fost marcat de stări severe de rău și de o destabilizare emoțională profundă. Obișnuită cu un stil de viață extrem de activ și cu o disciplină de fier, vedeta s-a văzut pusă în dificultate de simptomele acute care au însoțit primele trei luni.

„Primul trimestru a fost brutal. Nu mă simțeam eu însămi. M-am simțit foarte singură, ca să fiu sinceră. Au fost grețuri pe tot parcursul zilei. Nu mai suportam alimentele care de obicei îmi plăceau. Nu-mi mai plăcea cafeaua, nu aveam chef de antrenamente. Dar, în același timp, faptul că găseam acele 10-15 minute doar pentru a încerca să mă simt din nou eu însămi a fost cu adevărat benefic”, a mărturisit modelul.

Provocarea de a-ți vedea corpul schimbându-se

Fiind fiica cea mică a legendarei Denise Austin, o figură emblematică a lumii fitness-ului, Katie s-a confruntat cu o adevărată criză de identitate în momentul în care corpul ei a început să sufere modificări rapide. Fondatoare a aplicației de wellness The KA App, ea a trebuit să își reconfigureze complet mentalitatea legată de control și planificare.

„Afacerea mea se bazează pe starea de bine, pe wellness și pe iubirea față de propriul corp. Și, evident, odată cu acele schimbări din timpul sarcinii — mai ales pentru o fată aflată la prima sarcină — a fost ceva foarte nou pentru mine să am un corp care se modifică. Corpul meu, după părerea mea, s-a schimbat foarte repede. Sunt un fel de tipologia A când vine vorba de rutina mea și de ceea ce îmi place. Mi-au luat ani de zile să îmi dau seama ce îmi place și ce nu, ce mă face fericită și ce îmi aduce bucurie.

Și așa că simt că, atunci când lucrurile normale nu mai funcționau sau nu mai voiam să le fac, mi-a luat ceva timp până să pot spune: Ok, nu poți planifica nimic din toate astea! Aceasta nu este o situație în care te poți trezi și să spui: ‘Astăzi mă voi simți minunat’, sau săptămâna viitoare, sau în următoarea, ori să știi ce va dori sau cum va arăta corpul tău peste o săptămână, două săptămâni sau o lună. Nu poți planifica nimic. Cred că asta a fost partea cea mai grea și cea care m-a adus, dacă vreți, cu picioarele pe pământ”, a explicat ea.

Trecutul sportiv și redefinirea ideii de forță

Înainte de a deveni model și antrenoare, Katie Austin a fost o atletă de performanță, jucând lacrosse în Divizia I și fotbal în perioada studiilor de la University of Southern California. Acest istoric sportiv a făcut-o adesea extrem de dură cu propriile standarde fizice, însă sarcina a învățat-o o lecție prețioasă despre blândețe și acceptare.

„În ultimul deceniu, mi-am tot forțat corpul și, chiar și în zilele în care nu aveam chef de antrenament, nu prea aveam îngăduință față de mine. Însă acum trebuie să am foarte multă înțelegere pentru mine. Ceea ce am înțeles cu adevărat acum, aș spune, după ce am trecut de primul trimestru și am început să mă simt bine, a fost când m-am uitat înapoi și mi-am spus: Mi-aș fi dorit să-mi fi spus doar că este o etapă a vieții. În primul rând, este temporară; o să treacă.

Și în al doilea rând, dacă crezi că un antrenament bun va fi la fel ca înainte de a rămâne însărcinată, te înșeli amarnic și te condamni singură la eșec. În timpul sarcinii, va trebui să redefinesc ce înseamnă forța, deoarece forța va arăta diferit în fiecare zi”, a completat viitoarea mămică.

Pregătiri pentru show-ul Sports Illustrated fără shot-ul tradițional de tequila

Urcarea pe podiumul Sports Illustrated Swim Week pentru a șasea oară vine la pachet cu reguli complet noi pentru Katie Austin. Aceasta a renunțat la dietele stricte și la antrenamentele epuizante, concentrându-se exclusiv pe nutriția care îi oferă o stare de bine. De asemenea, vedeta a dezvăluit, cu umor, care este lucrul care îi va lipsi cel mai mult în culisele din acest an.

„Totul este diferit anul acesta. Simt că, de obicei, aș fi avut un regim de antrenament ceva mai strict și aș fi fost mai atentă la ceea ce mănânc. Dar în această etapă a vieții mele, fiind însărcinată în șase luni, nu va mai conta atât de mult ce mănânc. Așa că cred că important este să mă asigur că mănânc lucrurile potrivite pentru a mă simți bine, cred că acesta este tot sensul.

Anul acesta este diferit pentru că nu pot să îmi iau shot-ul anual de tequila dinainte de podium, așa că o să îmi lipsească asta. Dar va fi bine pentru că iubesc fetele de anul acesta. Cred că este cel mai bun grup de fete de până acum. Energia lor va ajuta și ea, sunt o echipă minunată”, a mărturisit ea amuzată.

Fetița ei, cel mai frumos accesoriu de pe podium

Pregătirile finale includ acum repetiții speciale pentru mers, dar și o doză mare de entuziasm, mai ales că întreaga experiență din spatele culiselor este filmată pentru o producție amplă. Katie privește cu optimism spre viitor și consideră că această experiență a transformat-o complet.

„Îmi voi exersa mersul, pentru că pot să stăpânesc perfect mersul pe podium când nu sunt însărcinată, dar nu sunt sigură cum va legăna burtica. Și anul acesta este diferit și pentru că Hulu va documenta totul, ceea ce este foarte incitant. Va fi distractiv. Simt că fetița mea va fi cel mai frumos accesoriu pe care l-am avut vreodată pe podium.

Mă simt foarte bine acum, cu siguranță am învățat multe și sunt foarte bucuroasă să spun că voi fi pregătită pentru următoarea sarcină, pentru că acum știu la ce să mă aștept”, a concluzionat Katie Austin.

Foto – Instagram

