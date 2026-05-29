Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Partenera antrenorului, Corina Caciuc, cere despăgubiri materiale într-un alt proces

Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Pe 29 mai 2026, instanța a respins contestația sa și l-a obligat să achite 10.000 lei cheltuieli de judecată. Decizia este definitivă.

Anamaria Prodan a câștigat o nouă bătălie juridică cu Laurențiu Reghecampf, de care s-a despărțit în vara anului 2021. Pe 29 mai 2026, judecătorii au respins contestația antrenorului și l-au obligat la plata cheltuielilor de judecată. Decizia este definitivă, marcând încă o etapă tensionată într-un conflict care pare fără sfârșit.

Instanța decide definitiv: pensia alimentară rămâne valabilă

Potrivit documentelor de la dosar, contestația formulată de Reghecampf a fost respinsă pe motiv de tardivitate. Instanța l-a obligat să plătească 10.000 de lei cheltuieli de judecată către Anamaria Prodan, conform soluției publicate.

„Admite excepția tardivității. Respinge contestația în anulare, ca tardiv formulată. Obligă contestatorul la plata către intimată a sumei de 10000 lei… Pronunțată astăzi, 29.05.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în decizia instanței.

Avocatul Anamariei Prodan reacționează: «Tentative repetate și eșuate»

Oleg Burlacu, avocatul impresarei, a comentat decizia. „Laurențiu Reghecampf în loc să-și plătească pensia de întreținere pentru copil, încearcă să anuleze decizia definitivă prin care trebuie să plătească pensia de 3.000 euro pe lună. A pornit mai multe procese pe care le pierde și plătește și cheltuieli de judecată”, a declarat Burlacu, citat de Libertatea.

Reghecampf ar fi încercat timp de cinci ani să conteste obligația de plată, invocând motive precum probleme financiare, lipsa contractelor sau datoriile acumulate. Totuși, până acum, toate demersurile au fost respinse, iar cheltuielile de judecată s-au ridicat la aproximativ 2.000 de euro pentru procesele inițiate de acesta.

Anamaria Prodan, dată în judecată de partenera lui Reghecampf, Corina Caciuc, pentru calomnie

În paralel, un nou litigiu capătă atenție publică. Corina Caciuc, partenera lui Reghecampf, a dat-o în judecată pe Anamaria Prodan pentru calomnie, cerând despăgubiri materiale. Dosarul evidențiază afirmații pe care impresara le-ar fi făcut despre Caciuc, considerate denigratoare. Mai mult, Caciuc a solicitat anonimizarea numelui său pe portalul instanțelor. Următorul termen în acest proces este stabilit pentru 5 iunie.

Reacția impresarei

Anamaria Prodan a reacționat ferm la aflarea procesului intentat de Corina. „Înțeleg că această Caciuc își dorește proces ascuns? Anonim numele pe portal? Păi, este anonim dragilor! Eu i l-am făcut cunoscut în lumea bună ca să aibă soțul meu cu ce să se mândrească!”, a declarat impresara pentru Click!, continuând să sublinieze că imaginea publică a lui Caciuc ar trebui să fie analizată deschis, cu acces la probe și mărturii.

Relația tensionată reflectată în viața personală

Conflictul juridic dintre Reghecampf și Prodan nu rămâne fără impact asupra familiei. Impresara a exprimat regretul că aceste dispute îl afectează pe fiul lor, Laurențiu Junior, care ar trebui să se bucure de momente importante din viață, precum absolvirea liceului.

„I-am dat mesaj și eu, și Laurențiu Junior, lui Reghecampf, să-l rugăm să termine odată pentru totdeauna cu asemenea mizerii și să își vadă de viața lui. Oare se mândresc? Vor publicitate, vor bani… Păcat că nu-și văd de viață, și el, și ea. Asta este”, a spus Prodan, conform sportvedetesiretete.ro.

Un conflict cu ramificații personale și juridice

Totul pare să fi început după apariția unui videoclip cu Kamara și Corina Caciuc, filmat în urmă cu mai mulți ani, care a generat speculații în presă. Prodan a sugerat că imaginea lui Caciuc a fost construită în jurul acestor momente, invitând-o să se judece deschis dacă consideră că acuzațiile nu sunt fondate.

Deși această decizie definitivă marchează un punct în disputa dintre Reghecampf și Prodan, litigiile continuă, cu noi capitole care se vor desfășura în instanță, începând cu procesul dintre Caciuc și Prodan programat pe 5 iunie.

