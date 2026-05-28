Imagini din culisele finalei „Chefi la cuțite”, sezonul 17. Cum au fost surprinși Pita Said și Radu Beleț

Finala sezonului 17 „Chefi la cuțite” a generat emoții puternice în rândul telespectatorilor. Marina Luca, din echipa lui Alexandru Sautner, a câștigat trofeul. Emoțiile din culise au transformat competiția într-o petrecere memorabilă.

Imagini din culisele finalei „Chefi la cuțite”, sezonul 17

Marți, 26 mai 2026, a fost o zi plină de emoții pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”. Finala sezonului 17 a adus în lumina reflectoarelor un moment de neuitat: Marina Luca, concurenta din echipa chef-ului Alexandru Sautner, a câștigat marele trofeu. Dar ceea ce nu s-a văzut pe micile ecrane a fost atmosfera electrizantă și emoțiile din culise, unde rivalitățile au fost lăsate deoparte în favoarea sărbătorii.

Conform Spynews, la scurt timp după încheierea competiției, un videoclip publicat online de Darius, fost concurent, a surprins momente inedite din spatele camerelor de filmat. În imagini, toți participanții sezonului au fost văzuți dansând, cântând și bucurându-se împreună. Cei care până de curând erau adversari în bucătărie au demonstrat că pasiunea pentru gătit îi unește, indiferent de competiție.

Pita Said și Redu Beleț, din echipe adverse, au fost surprinși îmbrățișându-se. Pita se afla în picioare pe un scaun, filmându-se cu telefonul, când Radu i s-a alăturat și a îmbrățișat-o. În fundal se aude maneaua „Ce frumoasă-i dragostea”, cântată de Florin Salam și Claudia. În imagini apare și Marina Luca, marea câștigătoare, căreia Pita îi pune mâna pe umăr și o trage aproape pentru aceeași filmare.

Declarația Marinei Luca după ce a obținut victoria

Pentru Marina Luca, anunțul victoriei a fost copleșitor.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a spus ea.

Finala a fost una dintre cele mai intense din istoria emisiunii, iar telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură fiecare moment. „Chefi la cuțite” continuă să fie una dintre cele mai iubite emisiuni din România, captivând publicul cu povești emoționante, preparate spectaculoase și momente de neuitat.

Foto: Instagram

