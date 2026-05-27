Vladimir Popa, mesaj viral după ce a pierdut marele premiu de la „Chefi la cuțite”: „De ce nu am câștigat Chefi la cuțite? E simplu”

Vladimir Popa, finalist în sezonul 17 Chefi la cuțite, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, la scurt timp după ce a pierdut marele premiu în favoarea Marinei Luca. Concurentul lui Chef Orlando Zaharia spune că această competiție i-a schimbat viața și a explicat de ce nu a fost el cel care a plecat acasă cu trofeul și cei 30.000 de euro.

Vladimir Popa, mesaj viral după ce a pierdut finala „Chefi la cuțite”

„Chefi la cuțite m-a scos complet din zona de confort și mi-a oferit șansa să trăiesc emoții pe care nici nu credeam că le pot simți. Să ajung în finală a fost o surpriză uriașă pentru mine”, a afirmat Vladimir pe Instagram.

El a adăugat că lucrul alături de Alex Szabo, Radu și Sami a fost o adevărată bucurie, iar fiecare moment din competiție a fost o lecție de viață.

Vladimir Popa nu a uitat să-i mulțumească mentorului său, chef Orlando Zaharia, pentru sprijinul necontenit și sfaturile prețioase.

„Vreau să-i mulțumesc lui chef Orlando pentru că m-a încurajat și mi-a fost alături în fiecare etapă. M-a ghidat și m-a ajutat să evoluez, atât profesional, cât și personal”, a adăugat finalistul.

Concurentul, despre pierderea marelui premiu și a trofeului „Chefi la cuțite”

În mesajul său emoționant, Vladimir Popa a explicat cu sinceritate de ce nu a câștigat competiția: „De ce nu am câștigat? E simplu: A câștigat Marina. Mă bucur tare mult pentru ea! Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Nici în visele mele nu credeam că voi avea fani. Am câștigat mai mult decât un premiu – prieteni, experiență, mentori”.

Finala sezonului 17 a fost un adevărat spectacol de talent culinar, cu patru concurenți puternici: Marina Luca, Alex Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian. După trei ore intense de gătit, Irina Fodor a anunțat câștigătoarea – Marina Luca, care a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro și un stagiu la renumitul restaurant Retroscena.

Ce a însemnat pentru Vladimir Popa show-ul culinar

Pentru Vladimir Popa, această competiție a fost mai mult decât o întrecere. A fost o călătorie a descoperirii de sine și a dezvoltării personale, iar mesajul său inspiră să nu renunțăm niciodată la visurile noastre, indiferent de rezultat.

„M-am bucurat să-l văd pe chef Orlando relaxat, să lucrez cu echipa mea și să primesc atât de multe mesaje de încurajare. Felicitări Marina, Alex și Ștefan pentru parcursul vostru impresionant!” a încheiat Vladimir, are confirmă că pasiunea și determinarea sunt cheia succesului în orice domeniu.

Sursă foto: Instagram

