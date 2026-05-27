Carmen Harra a spus de ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka: „Ei nu au știut”

Carmen Harra a spus de ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka au surprins cu anunțul că au decis să se despartă după o relație de aproximativ 18 ani, dintre care 15 de căsnicie, și doi copii împreună, o fiică, Namiko, și un fiu, Tiago. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Carmen Harra a explicat că cifrele destinului celor doi au jucat un rol important în dinamica relației lor.

„Codificarea lui Cabral este 2, care înseamnă sensibilitate în relație, parteneriat, dualitate. El are nevoie de armonie. Dacă este rănit, el se retrage, nu vrea conflict și preferă tăcerea. Calea vieții Andreei este 4, vrea reguli, disciplină, e mai rigidă, mai critică. Compatibilitatea dintre cifrele astea două e foarte bună de fapt, foarte solidă. Relația se fisurează în momentul în care ea vrea siguranță, impune anumite norme pe care el nu poate să le mai ducă sau nu le acceptă, iar ea nu își asumă greșeala”, a spus Carmen Harra.

Potrivit clarvăzătoarei, relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat treptat, nu dintr-odată, pe parcurs ce chimia și conexiunea dintre ei s-ar fi erodat.

„Relația lor s-a deteriorat încet încet, nu peste noapte, ceea ce i-a ajutat să stea împreună două cicluri de viață. La ei s-a rupt ceva chimic. Relația dintre Cabral și Andreea a devenit obositoare, și-a pierdut farmecul, conexiunea, iar ei nu au știut să o salveze”, a mai spus Harra, citată de WOWbiz.ro.

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul în mai 2026

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul în mai 2026, după mai multe săptămâni de speculații. Actrița și prezentatorul TV au negat că infidelitatea ori violența ar fi fost motivele despărțirii lor, după ce mai multe articole au dat asta de înțeles.

Mesajul celor doi:

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul.

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt.

Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a scris cuplul în mediul online.

„Ne e foarte greu”

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândurora stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.

Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre“, au conchis Andreea și Cabral Ibacka.

