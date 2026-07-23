Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat. Cum au lăsat turiștii locuința: „Unii oameni nu au educație, bun simț și respect față de nimic”

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Jorge (44 ani) a avut parte de un șoc când a ajuns la apartamentul său de la mare, pe care îl închiriază turiștilor. Locuința a fost găsită devastată, cu o lustră de 1000 de euro spartă și multă mizerie, după plecarea oaspeților.
Recent, Jorge și-a găsit apartamentul de la mare, pe care îl închiriază turiștilor, într-o stare dezastruoasă, iar imaginile pe care le-a împărtășit au stârnit indignare.
„E trist să pui suflet și sute de mii de euro în apartamente care bucură o mare parte din oameni în vacanțele lor. Vrem să le oferim condiții de 5 stele plus pentru toți cei care vin și se cazează la noi. Pur și simplu, unii oameni nu au educație, bun simț și respect față de nimic”, a declarat Jorge, vizibil afectat de cele descoperite.
Când a ajuns la apartament, Jorge a găsit o lustră de 1.000 de euro spartă și o mizerie de nedescris. Imaginile, postate pe rețelele sociale, au arătat dezastrul din locuință, stârnind reacții puternice din partea fanilor săi.
Deși acest incident a fost un moment dificil pentru Jorge, artistul a demonstrat că știe să își păstreze optimismul chiar și în situațiile complicate. Într-un interviu anterior, el a vorbit despre cum a învățat să vadă partea bună a lucrurilor, mai ales după ce a trăit momente grele în viața personală.
„Poate că nu vezi partea bună din prima, dar eu zic mereu că trebuie să aștepți să vezi și partea bună dintr-o situație. Chiar dacă nu îmi convine, îndur și caut acel lucru pozitiv. Am început să fiu așa odată cu relația cu Ramona… Noi facem asta în continuare și asta ne-a ajutat să găsim partea bună în absolut orice ce se întâmplă”, a explicat Jorge, referindu-se la sprijinul pe care l-a primit de la soția sa, Ramona Prodea.