Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza”

Ramona Olaru, asistenta emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, se pregătește să se mute în prima ei locuință proprie, un apartament exclusivist situat în Pipera. Valoarea estimată a acestuia este de 300.000 de euro, însă vedeta a dezvăluit că achiziția a fost mai avantajoasă, deoarece a cumpărat imobilul în faza de construcție.

Ramona Olaru își împlinește visul de a avea o casă proprie în Pipera, după o copilărie marcată de lipsuri. Asistenta tv și-a dorit să scape de chirie și să aibă un loc al ei, iar acum a reușit să își vadă visul cu ochii.

„Da, am mai investit și mult ca să fie cum am vrut pentru că este prima mea casă, casa mea de viitor, unde o să îmi petrec foarte multe zile și nopți, trebuie să fie perfectă, pe placul meu și inima mea!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Apartamentul reprezintă o realizare cu o semnificație profundă pentru Ramona, având în vedere trecutul său modest. Crescută într-un sat, într-o fermă de animale, și confruntată cu lipsuri materiale în copilărie, vedeta și-a dorit mereu să construiască un viitor mai bun pentru ea însăși.

„În câteva zile mă mut. M-am apucat să strâng lucrurile. După cum ți-am spus și în trecut, am foarte multe lucruri de donat. Acum sunt la acest capitol, la împărțit lucrurile, mă gândesc pe care le donez și pe care o să le duc acasă”, a adăugat Ramona Olaru.

Vedeta nu doar că a depășit dificultățile copilăriei, ci a reușit să le transforme într-o motivație puternică pentru a-și construi o carieră solidă. Absolventă de Agronomie și cu un master în agricultură durabilă, vedeta și-a completat pregătirea profesională cu numeroase calificări practice, printre care diplome de barman, ospătar, bucătar și cofetar-patiser.

Cum și-a amenajat apartamentul din Pipera

Procesul de amenajare al apartamentului din Pipera este o adevărată sursă de inspirație pentru fanii săi, care urmăresc cu interes fiecare detaliu dezvăluit de Ramona pe rețelele de socializare. Implicarea vedetei în transformarea spațiului reflectă cât de mult prețuiește această realizare personală.

„Valoarea lui atât era, (n.r. 300.000 de euro), dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale”, a explicat Ramona Olaru.

În ciuda ascensiunii sale, Ramona Olaru este fermă în decizia de a nu reveni la ferma unde a copilărit. Vedeta a mărturisit că acea etapă din viața sa a fost una dificilă și nu își dorește să investească acolo, nici măcar din nostalgie.

„Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”, a scris ea într-o postare emoționantă, referindu-se la pierderea animalului său de companie, un moment care i-a reamintit de legătura profundă pe care o are cu ideea de «acasă».

