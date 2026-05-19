Cabiria Morgenstern, mesaj tranșant după ce fost jignită în mediul online. „Nu le e puțin rușine?” Cuvintele care au deranjat-o

Cabiria Morgenstern a luat o poziție fermă în fața valului de reacții agresive din mediul online, după ce a fost ținta unor jigniri severe. Fiica Maiei Morgenstern, a răbufnit recent pe rețelele de socializare în urma unui mesaj răutăcios primit de la o persoană care o urmărește în mediul online.

Deși familia Morgenstern a pledat întotdeauna pentru toleranță și a ales să răspundă atacurilor prin diplomație, de data aceasta comentariile legate de aspectul fizic al Cabiriei au depășit orice limită a bunului simț, determinând-o pe aceasta să ia o poziție publică fermă.

Atacul din online și reacția tranșantă a tinerei actrițe

Totul a pornit de la un comentariu jignitor lăsat de o persoană necunoscută la un videoclip postat de Cabiria. Aceasta a ales să critice fizicul tinerei într-un mod direct și lipsit de orice formă de respect. Siderată de tupeul internauților de a emite judecăți de valoare fără a cunoaște omul din spatele ecranului, fiica Maiei Morgenstern a refuzat să ignore jignirea și a expus public mesajul primit.

Comentariul răutăcios primit de Cabiria Morgenstern a fost unul extrem de tranșant: „Ce dinți galbeni! Bre, cam nearanjată”. Răspunsul actriței nu a întârziat să apară, ea taxând dur lipsa de ocupare și îndrăzneala celor care revarsă venin pe internet, mai ales că atacurile s-au intensificat după ce tânăra a devenit mamă alături de un bărbat mai în vârstă decât ea.

„Oare oamenilor de genul nu le e puțin rușine să scrie mesaj cuiva pe care nu îl cunosc, pe care îl urmăresc de bunăvoie și nesiliți de nimeni, care nu le-a făcut nimic niciodată, nici direct, nici direct, care își vede de viață liniștit”, a declarat Cabiria Morgenstern, vizibil revoltată de situație.

Cum e Cabiria Morgenstern în rolul de mamă

Actrița Cabiria Morgenstern a oferit detalii emoționante despre experiența maternității, după ce anul trecut a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 26 de ani. Recunoscută pentru discreția sa în privința vieții personale, tânăra artistă a decis să vorbească deschis despre transformările prin care trece în această nouă etapă, mărturisind că procesul de acomodare cu bebelușul este pe cât de special, pe atât de solicitant.

Cabiria a descris începutul acestei călătorii ca pe o perioadă intensă de învățare reciprocă, în care atât ea, cât și copilul ei încearcă să se sincronizeze cu noile realități.

În prima sa confesiune publică dedicată acestui subiect, actrița a subliniat dualitatea stărilor pe care le experimentează o proaspătă mamă, pendulând între fericirea supremă și oboseala inerentă. Ea a explicat că parcursul este presărat cu momente dificile și obstacole neprevăzute, însă legătura profundă care se creează cu micuțul compensează toate eforturile depuse. Mesajul ei a fost unul de o sinceritate izbitoare, menit să reflecte realitatea brută, dar frumoasă, a primelor luni din viața de părinte.

„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”, a transmis Cabiria Morgenstern ]n mediul online.

Pe lângă gestionarea emoțiilor și a programului încărcat, artista a evidențiat importanța crucială a ajutorului specializat în perioada postnatală. Ea a recunoscut public că adaptarea acasă nu ar fi fost la fel de lină fără ghidajul profesionist al unei moașe. Cabiria a ținut să recomande această formă de asistență tuturor proaspetelor mămici, povestind că suportul medical și emoțional primit în primele săptămâni de la externare a ajutat-o enorm să capete încredere în propriile forțe.

„Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, a mai spus actrița.

