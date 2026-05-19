Andreea Popescu, noi destăinuiri tulburătoare după divorț: „Un carusel de emoții!” Pactul secret făcut cu Rareș Cojoc, după separare. „E o nebunie!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu revine în atenția publicului cu noi destăinuiri despre divorțul de Rareș, tatăl copiilor ei, însă de această dată abordează situația dintr-o cu totul altă perspectivă. După ce a trecut de primul șoc al despărțirii, influencerița nu se mai ferește să își expună vulnerabilitățile și vorbește cu o maturitate izbitoare despre realitatea dură a vieții de după o relație de 15 ani.

Departe de a mai căuta vinovați sau justificări, vedeta a ales să pună accentul pe procesul dureros de reconstrucție interioară și pe strategiile pe care le aplică pentru a-și regăsi echilibrul, oferind o lecție deschisă despre asumare și vindecare conștientă.

Izolarea în casă, calea asumată spre vindecare

Ruptura de o rutină de un deceniu și jumătate a lăsat urme adânci, iar momentele în care copiii pleacă la tatăl lor sunt cele mai dificile pentru vedetă. Andreea a explicat de ce a ales să evite ieșirile în oraș și să rămână singură cu propriile gânduri, o decizie care, deși dureroasă, face parte din procesul ei de recuperare psihică.

„Acum sunt bine, dar nu îți imagina că totul e ideal. Sunt femei în această situație care zic că ea e bine, deci eu am o problemă. Nu! Atenție. Am zile grele, zile ușoare, zile mai puțin ușoare, zile foarte grele, deci e așa un carusel de emoții prin care trebuie să trec, prin aceste stări.

Am avut în weekend, atunci când n-au fost copiii la mine și sunt singură și nu mă duc nicăieri și stau în casă și mi-e greu, dar am ales să nu ies și să stau în stările respective, în emoțiile respective, ca să pot să le depășesc.

E foarte important să stai în ele, nu să fugi de ele. E foarte important să stăm în ele, oricât de banal ar părea sau ar suna sau oricât de ciudat ar părea lucrul acesta, asta e calea spre vindecare”, a mărturisit Andreea Popescu, potrivit spynews.ro.

Citeşte și: Rareș Cojoc, primele declarații despre divorț. Dansatorul a dezvăluit că nu și-a dorit să se despartă de Andreea Popescu: „Nu s-a terminat din cauza mea”

Citeşte şi: Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: „Când faci copii la bătrânețe…” Ce temeri are prezentatoarea TV

Citeşte şi: Andreea Matei, dezvăluiri despre cei 10 ani alături de partenerul ei de dans, Rareș Cojoc. „Există și o chimie!” Ce spune despre divorțul dansatorului

Alianță dincolo de orgolii pentru binele copiilor

Chiar dacă despărțirea a adus multă suferință, cei doi foști soți au înțeles rapid că responsabilitatea de părinți primează în fața oricăror neînțelegeri. Influencerița a subliniat că maturizarea vine la pachet cu abandonarea orgoliilor personale, prioritatea absolută fiind stabilitatea emoțională a celor mici.

„Indiferent cine și-a dorit divorțul, nu este ușor, este foarte greu. E o ruptură care se întâmplă între doi oameni care au stat 15 ani, aveau o rutină, o dinamică a lor, o normalitate a lor. (…) Susțin chestia asta, atunci când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și toate nebuniile la o parte.

La început e puțin greu, dar după trebuie să-și dea două palme și să zică: Măi, nu mai e vorba despre noi, nu e doar despre mine și tine, e vorba despre copiii pe care i-am făcut, fie că e vorba de unul sau de zece. Atunci tu trebuie să treci peste orgolii. Suntem o familie, iar copiii au un tată și o mamă, iar părinții sunt responsabili pentru ei”, a explicat vedeta.

Disciplină strictă și respect reciproc după separare

Pentru a nu le perturba universul micuților, Andreea și Rareș au stabilit reguli clare și o comunicare zilnică. Aceștia nu doar că vorbesc frumos unul despre celălalt, dar își plănuiesc și activități comune pentru a le demonstra copiilor că noțiunea de familie nu s-a pierdut, ci doar s-a transformat.

Mai mult, cei doi foști parteneri refuză să își submineze autoritatea în fața micuților.

„Dacă, atunci când copiii sunt la mine sau la el și, de exemplu, Rareș îi pune la teme, iar Ioachim zice că vrea la mami, Rareș mă sună pe mine, iar eu îi zic că, dacă tati a zis să faci teme, trebuie să faci teme, nu există jocul că vino la mama, că îți dă mama libertate.

Nu. Și invers. Rareș mă susține.

Ne înțelegem mult mai bine acum, te maturizează chestia asta. E o nebunie ce vorbim acum, parcă acum jumătate de an vorbeam de unele lucruri, acum de altele, niciodată nu știi. Să fie bine pentru toată lumea, atât pentru Rareș, cât și pentru mine, dar mai ales pentru copii”, a concluzionat Andreea Popescu.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News