Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au dus copiii la psiholog după divorț. „Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt!”

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Andreea Popescu a dezvăluit detalii neștiute despre modul în care ea și fostul ei soț, Rareș Cojoc, gestionează separarea definitivă după o relație solidă de 15 ani. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, însă, dincolo de suferința inevitabilă pe care o aduce un astfel de moment, cei doi foști parteneri au înțeles rapid că responsabilitatea de părinți trebuie să primeze.

Decizia lor de a rămâne uniți pentru liniștea celor trei copii demonstrează o maturitate profundă, transformând noțiunea de familie într-o nouă formă de colaborare și susținere reciprocă.

Terapia ca soluție salvatoare pentru echilibrul întregii familii

Pentru a gestiona corect trauma unei rupturi și pentru a preveni apariția resentimentelor, Andreea și fostul ei soț nu s-au bazat doar pe intuiție. Aceștia au apelat inițial la ajutorul unui terapeut pentru a-și regla propria comunicare, iar acum au decis ca și cei mici să fie consultați de un psiholog, asigurându-se astfel că tranziția va fi cât mai ușoară pentru ei.

„Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt. Am început noi doi să facem terapie, iar acum urmează ca și copiii să fie consultați de un specialist pentru a vedea care sunt nevoile lor și ce simt”, a explicat Andreea Popescu, pentru Spynews.ro.

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Abandonarea orgoliilor personale după 15 ani de conviețuire

Trecerea de la o dinamică de cuplu de lungă durată la statutul de părinți singuri implică eforturi masive din ambele părți. Vedeta a subliniat că maturizarea reală înseamnă să pui nevoile celor mici mai presus de propriile frustrări sau orgolii, indiferent cât de dureroasă este realitatea separării.

„Indiferent cine și-a dorit divorțul, nu este ușor, este foarte greu. E o ruptură care se întâmplă între doi oameni care au stat 15 ani, aveau o rutină, o dinamică a lor, o normalitate a lor. Susțin chestia asta, atunci când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și toate nebuniile la o parte.

La început e puțin greu, dar după trebuie să-și dea două palme și să zică: Măi, nu mai e vorba despre noi, nu e doar despre mine și tine, e vorba despre copiii pe care i-am făcut, fie că e vorba de unul sau de zece. Atunci tu trebuie să treci peste orgolii. Suntem o familie, iar copiii au un tată și o mamă, iar părinții sunt responsabili pentru ei”, a mărturisit influencerița.

Front comun în educație și respectarea regulilor stricte

Pentru ca universul copiilor să nu fie complet perturbat, foștii parteneri au stabilit reguli clare și o metodă de comunicare zilnică prin care își oferă sprijin reciproc. Cei doi evită cu strictețe să își submineze autoritatea în fața micuților, creând o echipă unită atunci când vine vorba de disciplină și educație.

„Dacă, atunci când copiii sunt la mine sau la el și, de exemplu, Rareș îi pune la teme, iar Ioachim zice că vrea la mami, Rareș mă sună pe mine, iar eu îi zic că, dacă tati a zis să faci teme, trebuie să faci teme, nu există jocul că vino la mama, că îți dă mama libertate. Nu. Și invers. Rareș mă susține. Ne înțelegem mult mai bine acum, te maturizează chestia asta.

E o nebunie ce vorbim acum, parcă acum jumătate de an vorbeam de unele lucru, acum de altele, niciodată nu știi. Să fie bine pentru toată lumea, atât pentru Rareș, cât și pentru mine, dar mai ales pentru copii”, a concluzionat Andreea Popescu.

Foto – Facebook

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