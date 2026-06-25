Andreea Popescu, întâlnire emoționantă cu cei trei copii. Cum s-a afișat fosta dansatoare

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Andreea Popescu și-a revăzut cei trei copii pe care îi are împreună cu Rareș Cojoc. Fosta dansatoare se bucură de fiecare dată când îi vede pe cei mici, care locuiesc în penthouse-ul tatălui lor. Iată ce mesaj a scris vedeta după revedere.

Andreea Popescu, mai fericită ca niciodată

Vedeta s-a afișat în mediul online alături de cei trei copii ai săi, cu o energie incredibilă și un zâmbet imens pe buze, semn că o duce foarte bine și adoră să fie în preajma celor mici.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a avut o perioadă dificilă, peste care începe să treacă cu ajutorul prietenilor săi. Influencerița s-a mutat de acasă și acum se obișnuiește cu noua viață de femeie singură.

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Ea a plecat din penthouse-ul dansatorului, iar în privința copiilor, cei s-au înțeles ca aceștia să locuiască o săptămână cu mama lor și o săptămână cu tatăl lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună doi băieți și o fată, de vârste apropiate, pentru care au decis să rămână în relații bune.

După câteva zile petrecute la tatăl lor, micuții au revenit acasă la Andreea Popescu, spre bucuria vedetei.

Ea a afișat un zâmbet larg și s-a bucurat de prezența copiilor săi, de care îi fusese dor.

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„Mi-au venit iubirile”, a scris Andreea Popescu pe Instagram, alături de câteva fotografii în care apare alături de cei trei copii.

Și-a răsfățat fetița

Andreea Popescu și-a răsfățat singura fiică, pe Anastasia, care vrea să o imite pe mama ei în tot ceea ce face. Drept urmare, vedeta a dus-o pe Anastasia la manichiură, unde micuța și-a făcut unghiile roz cu sclipici.

Mai mult, i-a aplicat extensii de păr colorate pentru copii, răsfățând-o și petrecând împreună o zi minunată.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au petrecut recent împreună ziua de naștere a fiului lor cel mare.

Cei doi s-au afișat împreună la piscină, unde au serbat ziua lui Ioachim, alături de familie și prietenii apropiați. Vedeta a publicat mai multe imagini de la petrecere.

„Copilul meu venit din rugăciune, la mulți ani, sufletul meu bun! De 8 ani îmi umpli viața de bucurie, iubire și sens. Te iubesc infinit, până la Dumnezeu și înapoi!”, a fost mesajul postat de fosta dansatoare.

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