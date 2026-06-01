Rareș Cojoc, în ipostaze tandre cu o femeie misterioasă, la aniversarea de 37 de ani. Tânăra i-a cunoscut părinții și a primit un buchet de flori de la dansator

La petrecerea de ziua sa, Rareș Cojoc a fost surprins în ipostaze tandre cu o tânără misterioasă, îmbrăcată într-o rochie cu spatele gol. Dansatorul le-a prezentat-o părinților și a încheiat seara oferindu-i flori, alimentând speculațiile despre o posibilă relație.

Rareș Cojoc, în ipostaze tandre cu o femeie misterioasă, la aniversarea de 37 de ani

Rareș Cojoc și-a sărbătorit aniversarea de 37 de ani într-un club din București, alături de părinți, prieteni apropiați, precum și de o prezență feminină misterioasă, care a atras toate privirile. Dansatorul a petrecut o seară de neuitat, după un divorț intens mediatizat de Andreea Popescu, mama celor trei copii ai săi.

Rareș a optat pentru o petrecere unde șampania Dom Perignon, preparatele gourmet și un tort spectaculos au creat o atmosferă festivă. Însă toate privirile s-au îndreptat spre tânăra care i-a fost alături pe parcursul serii. Îmbrăcată într-o rochie neagră cu spatele gol, ea a stat mereu aproape de Rareș, iar cei doi au fost surprinși dansând și împărtășind momente tandre. Imaginile surprinse de Cancan au vorbit de la sine, alimentând speculațiile despre o posibilă nouă relație pentru dansator.

Un moment care a atras atenția tuturor a fost interacțiunea dintre tânără și părinții lui Rareș. Cei patru au dansat împreună, sugerând o apropiere semnificativă. Spre finalul serii, Rareș a făcut un gest galant, oferindu-i tinerei un buchet de flori înainte să se despartă. Deși au plecat separat, legătura dintre cei doi a fost evidentă pe tot parcursul evenimentului.

Rareș Cojoc spune că nu a vrut să divorțeze de Andreea Popescu

În ciuda deschiderii către noi începuturi, Rareș Cojoc nu a ezitat să vorbească deschis despre trecutul său. Într-un interviu acordat lui Cătălin Măruță, dansatorul a mărturisit că despărțirea de Andreea Popescu nu a fost o decizie pe care și-a dorit-o.

„Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu. Așa cum apropiații mei știu, eu am luptat foarte mult pentru relația asta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Am luptat crezând deopotrivă că aș putea să o pierd, însă am luptat pentru că nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie”, a spus el.

Rareș a descris căsnicia ca pe o „cruce” pe care a vrut să o poarte cu responsabilitate, chiar și în momentele dificile. Din păcate, relația s-a rupt după ce fosta sa parteneră s-a distanțat, iar sentimentele lui au rămas neîmpărtășite.

Foto: Facebook; Instagram

