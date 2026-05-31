Cine este Anastasia Sandu, iubita lui Cornel Ilie. A participat la Vocea României și este mult mai tânără decât solistul trupei Vunk

Anastasia Sandu este o artistă și compozitoare care s-a remarcat în ultimii ani atât prin proiectele sale muzicale, cât și prin aparițiile alături de Cornel Ilie, solistul trupei Vunk. Cei doi formează un cuplu discret, iar relația lor a revenit recent în atenția publicului după ce au fost surprinși din nou împreună. Descoperă cine este Anastasia Sandu, câți ani are, ce studii a urmat și cum a ajuns să își construiască o carieră în industria muzicală.

Cine este Anastasia Sandu

Anastasia Sandu s-a născut în anul 1991 și are 34 de ani. Artista locuiește în București și spune că pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată încă din copilărie, moștenind talentul artistic din familie.

Studii

Deși și-a construit o carieră în muzică, Anastasia nu a urmat studii de profil. Ea a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice, însă a ales să nu profeseze în domeniul pentru care s-a pregătit academic, orientându-se către industria muzicală, care a atras-o încă de la o vârstă fragedă.

Artista a povestit că a început să cânte încă de la 4-5 ani, iar prima experiență pe scenă a avut-o în timpul școlii generale. De-a lungul anilor, a participat la numeroase concursuri și evenimente muzicale, dezvoltându-și constant abilitățile artistice.

Cariera muzicală

După mutarea în București, Anastasia Sandu a început să lucreze într-un studio muzical, unde s-a afirmat în calitate de compozitoare. În timp, a colaborat cu nume cunoscute din industria muzicală românească, printre care Vanotek, Vunk, Fly Project și Puya. Pe lângă activitatea de compozitor, artista a cântat în cluburi, la evenimente private și în diverse proiecte muzicale din țară și din străinătate.

A participat la „Vocea României” în 2024

Un moment important în cariera sa a fost participarea la Vocea României în 2024, unde a impresionat juriul și publicul cu interpretarea piesei „The Edge of Glory”. Atunci, Anastasia s-a prezentat drept artist, performer și compozitor și a declarat că își dorește ca vocea și muzica ei să ajungă la cât mai mulți oameni.

În ultimii ani, artista și-a continuat dezvoltarea profesională, lansând piese proprii și susținând concerte. În 2025, a susținut spectacolul „Pasăre de Foc”, un proiect inspirat din propria sa poveste de viață și transformare personală.

Viața personală. Relația cu Cornel Ilie

Viața sentimentală a Anastasiei Sandu a intrat în atenția publicului prin prisma relației cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproximativ 14-15 ani, ea având 34 de ani, iar el 50. Deși niciunul dintre ei nu obișnuiește să ofere foarte multe detalii despre viața privată, cei doi au fost văzuți împreună în repetate rânduri de-a lungul anilor.

Recent, Anastasia și Cornel au participat alături de copiii artistului, Zara și Cezar, la două evenimente mondene, unul dintre ele fiind Elle New Media Awards 2026. Presa mondenă relatează că cei doi s-ar fi regăsit după o perioadă în care nu au mai apărut împreună în spațiul public, alimentând speculațiile potrivit cărora formează din nou un cuplu. Relația lor rămâne însă una discretă, cei doi preferând să își țină povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor.

Foto: Elle Romania, Instagram, Facebook

