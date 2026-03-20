Cornel Ilie, adevărul despre relația cu fosta soție, Eliza Suditu, după divorț: „Punem fericirea copiilor înaintea noastră!” Cum se înțeleg cei doi acum

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fosta sa soție, Eliza Suditu, la câțiva ani după divorț. Artistul a explicat că maturitatea și educația îi ajută să colaboreze perfect, iar binele copiilor lor rămâne prioritatea absolută. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi au reușit să păstreze o legătură apropiată și echilibrată.

O relație bazată pe respect și maturitate

Cornel Ilie și Eliza Suditu s-au despărțit în 2020, după cinci ani de căsnicie, însă au continuat să fie o echipă unită în ceea ce privește creșterea copiilor lor, Zara și Cezar. Artistul a subliniat că divorțul nu a afectat comunicarea dintre ei, ba dimpotrivă, i-a determinat să fie și mai atenți la nevoile celor mici.

„Eliza și cu mine suntem prieteni foarte buni, suntem doi oameni maturi, educați și punem tot timpul fericirea copiilor înaintea noastră, așa că ne sfătuim mereu și ne completăm ideile și programul foarte bine”, a declarat cântărețul pentru okmagazine.ro.

Copiii, prioritatea absolută

Artistul a explicat că el și fosta sa soție au aceeași viziune asupra educației copiilor. Cei doi evită metodele dure și preferă să construiască un mediu bazat pe înțelegere și comunicare.

„Nici Eliza și nici eu nu suntem pentru modelul interdicției sau al pedepselor, ci pentru exemplul de bunătate, explicație și prietenie”, a mai spus Cornel Ilie.

Ce le-a spus Cornel Ilie copiilor după divorț

Separarea celor doi a avut loc la notar, fără scandal sau conflicte publice. De atunci, Cornel Ilie și Eliza Suditu au rămas în relații excelente, reușind să gestioneze împreună programul și educația copiilor lor, care astăzi au 10 și 6 ani.

În 2023, solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, a vorbit deschis despre relația cu copiii lui, Zara și Cezar, în podcastul “Copii CuMinți”, moderat de Simona Gherghe și Oana Moraru. Artistul a explicat că, la vremea respectivă, cei mici știau că el și mama lor locuiesc în case separate, însă nu înțelegeau încă faptul că duc vieți separate.

„Ei știu că eu și mama lor locuim separat pentru că eu am de lucru și pentru că trebuie să plec prin țară, dar ne vedem cât se poate de des… Sunt convins că atunci când o să apară momentul pentru această discuție, deși pare delicată, o să fie mai ușor de înțeles pentru ei, decât îmi închipui eu acum. Probabil la un anumit nivel ei înțeleg ceva, însă nu arată, nu se manifestă”, a afirmat Cornel Ilie.

Deși Zara (11 ani) și Cezar (6 ani) locuiesc cu mama lor, artistul a subliniat că are o legătură profundă cu cei doi. El a explicat că rolul de părinte se învață în timp, prin atenție și apropiere.

„Copilul te învață să fii părinte, ne dau toate semnalele, dacă suntem atenți la ei. Tot ce am învățat eu despre copilul meu și despre mine, a fost fiind atent, să-l învăț, să-l cunosc… Toate sunt în tine, vin natural”, a spus cântărețul în vârstă de 47 de ani.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News