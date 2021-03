Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, solistul Trupei VUNK, Cornel Ilie (44 de ani), a vorbit despre tatăl lui care s-a stins din viață în urmă cu ceva timp. Artistul îi duce dorul, dar este împăcat știind că tatăl lui este bine și liniștit acum.

Cornel Ilie, declarații emoționante despre tatăl lui: „M-a încurajat foarte mult”

„Până la urmă, tristețea asta și durerea asta care ne rămân nouă, celor care încă suntem în viață, este un sentiment egoist, cred. (…) Dacă lor le este mai bine, încheind un capitol aici pe Pământ, eu sunt bine.

Am avut norocul să am o copilărie foarte frumoasă. Și eu și fratele meu Răzvan. Am crescut într-o familie care ne-a dat încredere, (…), ne-a asigurat acea liniște și dragoste și distanța aia în care să te lase să faci ce vrei, fără să te lase să faci totul de capul tău. (…)

M-a încurajat foarte mult tatăl meu. Ne-a ajutat pe noi ca trupă. Eram într-o perioadă în care nu se găseau de niciunele. Să poți să cumperi echipamente, instrumente. Totuși găsea cum să ne ajute să cumpărăm echipamente și să facem videoclipuri. (…)

Am descoperit împreună pasiunea mea pentru tenis. Juca tenis în timpul liber și din pasiune a construit o bază de tenis pentru angajații cu care lucra la Radiodifuziunea Română. Așa am început să iubesc sportul ăsta. Este sportul pe care îl iubesc cel mai tare”, a declarat Cornel Ilie.

Cornel Ilie și fosta lui soție au divorțat anul trecut

În septembrie 2020, Cornel anunța că el și soția lui Eliza au luat decizia de a divorța. În emisiunea La Măruță, solistul a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Eliza, dar și despre viața de după divorț.

„Divorțul s-a terminat din momentul în care l-am anunțat. Partea cea mai frumoasă din poveste este că, în continuare, suntem unii dintre cei mai buni prieteni. Pot să rămână mici sechele, mici regrete, să înțelegi în timp ce s-a întâmplat. Nu e ușor să treci printr-un divorț.

Terapia este muzica mea. Mă mir și eu foarte tare că am ales o cale civilizată. Până la urmă, e o cale firească. Au trecut vreo șapte luni de la divorț și suntem în continuare prieteni. Mă interesează prea puțin ce cred alții.

Au fost multe greșeli, nu e ceva cu care să mă mândresc. Dar viața vine cu surprize. Familiile noastre sunt un punct sensibil. Nu este un moment plăcut pentru nimeni. Mesajul e: «De mâine o să-mi treacă!» (vers piesa Pleacă – Vunk feat Antonia)”, a declarat Cornel Ilie în emisiunea La Măruță.

Fostul cuplu are împreună doi copii, o fiică și un fiu, Zara și Cezar.

Foto: Facebook

