Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua fiului ei. Aris Eram a împlinit 23 de ani: „Te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept”

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Aris Eram, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, împlinește astăzi, 24 iulie, vârsta de 23 de ani. Cu această ocazie mama lui i-a transmis un mesaj emoționant și amuzant în același timp, în care își amintește de promisiunile făcute de tânăr în copilărie.

Andreea Esca, mesaj de ziua lui Aris Eram

Aris Eram împlinește 23 de ani, iar ziua lui nu putea trece nemarcată de celebra lui mamă. Încă de la primele ore ale dimineții, Andreea Esca i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale, însoțit de mai multe poze din copilăria prezentatorului tv.

„Arisone, tare fericită am fost în 24 iulie 2003, când am făcut cunoștință! Erai sănătos, frumos și cuminte! Ce să-ți mai dorești de la un bebeluș? Cu timpul m-am îndrăgostit de tine pentru că erai cald, haios și în continuare foarte cuminte! Apoi ai oscilat, în funcție de cât de strictă ți se părea că sunt, între: ”Eu nu o să mă însor niciodată, pentru că iubirea mea e măritată” și “tu nu ai inimă, pentru că e acoperită de sâni” ”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Andreea Esca a amintit în postarea sa și de fiica sa mai mare, Alexia Eram, despre care spune că a rămas, la fel ca fratele ei, veselă și bună.

„Mereu am râs mult cu tine și cu Alexia! Ați fost și ați rămas veseli și buni, iar asta este mare lucru. Acum te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept, de care si Papa, și eu, și Alexia, suntem tari mândri! La mulți ani, my Lion King”, a mai scris jurnalista în mediul online.

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Fiul Andreei Esca a cunoscut celebritatea după „Asia Express”

Aris Eram a devenit cunoscut publicului larg în anul 2023, când a participat alături de sora lui în emisiunea „Asia Express”. Cei doi au ajuns până în marea finală, pe care au pierdut-o în fața Laurei Giurcanu și a Sânzianei Negru.

Atunci, tânărul a câștigat simpatia telespectatorilor, iar pentru o perioadă s-a zvonit că ar forma un cuplu cu Laura Giurcanu, de face a fost atras încă din timpul filmărilor.

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Mai apoi, acesta a primit ocazia de a face parte din echipa „Neatza”, unde poate fi urmărit și în prezent.

Aris Eram s-a concentrat în prima parte a vieții sale asupra studiilor. Acesta a urmat cursurile liceului francez din București (Lycée Français Anna de Noailles). Ulterior, s-a mutat la Barcelona, Spania, unde a urmat studii universitare în domeniul administrării afacerilor (Business Administration).

În prezent, fiul Andreei Esca îmbină activitățile din mediul online cu proiecte personale, fiind un prezență din ce în ce mai vizibilă la evenimente și în campanii de brand.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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