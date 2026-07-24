Maria Avram, de la Insula Iubirii, s-a enervat după o replică dată de ispita Oana Monea. Fostă concurentă a recunoscut bătaia din sezonul trecut

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Insula Iubirii – Reuniuni a venit ca o surpriză pentru fanii emisiunii. Formatul a adus împreună unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite din vechile sezoane. Maria Avram, Marius și ispita Oana Monea s-au numărat printre aparițiile de senzație. Cei trei au stat față în față, iar fosta concurentă s-a enervat după o replică dată de ispită.

Cum a enervat-o Oana Monea pe Maria Avram

Oana Monea a fost ispita care era pe cale să despartă cuplul format din Maria și Marius Avram. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a își testa dragostea, deși bărbatul a recunoscut că în trecut a mai picat în ispită.

Nici pe insulă lucrurile nu au stat altfel. El s-a apropiat de Oana Monea, iar în timpul emisiunii, s-a despărțit de Maria.

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Cei doi au plecat acasă separat, însă după încheierea filmărilor, concurenții au mai petrecut câteva zile în Thailanda. Atunci au apărut zvonuri că a existat o altercație între Maria și Oana.

Marius și ispita Oana se plimbau prin Phuket, însă s-au întâlnit cu Maria, care a făcut un scandal monstru. După un schimb de replici, concurenta a sărit la bătaie.

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Acum, ea a recunoscut altercația și a vorbit despre motivul pentru care s-a enervat și a apelat la violența fizică atunci.

„Maria Avram: Mai contează ce a fost? A fost o altercație între două femei și un bărbat. (…) Oana nu a înțeles nici în acel moment că eu eram totuși un om rănit. Nu poți să vii să îi spui unei femei care este rănită… să îi spui: «Am făcut sex cu soțul tău de patru ori astăzi».

Radu Vâlcan: Și tu cum i-ai răspuns? Verbal sau fizic?

Maria Avram: Nu mai contează…”, a recunoscut Maria.

Au avut un proces

Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram pentru denigrare. Ispita i-a cerut daune morale în valoare de 30.000 de euro.

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Deși în ultima perioadă nu s-a mai aflat nimic despre acest caz, procesul este în desfășurare. Potrivit unor surse citate de Cancan, cele două urmează să se prezinte în fața judecătorilor, unde va fi analizat conflictul dintre ele.

Oana Monea susține că a decis să o dea în judecată din cauza cuvintelor jignitoare care i-au fost adresate de Maria, motiv pentru care a primit un val de hate în mediul online.

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