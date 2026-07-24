  MENIU  
Home > Vedete > Maria Avram, de la Insula Iubirii, s-a enervat după o replică dată de ispita Oana Monea. Fostă concurentă a recunoscut bătaia din sezonul trecut

Maria Avram, de la Insula Iubirii, s-a enervat după o replică dată de ispita Oana Monea. Fostă concurentă a recunoscut bătaia din sezonul trecut

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Insula Iubirii  – Reuniuni a venit ca o surpriză pentru fanii emisiunii. Formatul a adus împreună unii dintre cei mai apreciați concurenți și ispite din vechile sezoane. Maria Avram, Marius și ispita Oana Monea s-au numărat printre aparițiile de senzație. Cei trei au stat față în față, iar fosta concurentă s-a enervat după o replică dată de ispită.

Cum a enervat-o Oana Monea pe Maria Avram

Oana Monea a fost ispita care era pe cale să despartă cuplul format din Maria și Marius Avram. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru a își testa dragostea, deși bărbatul a recunoscut că în trecut a mai picat în ispită.

Maria și Marius AvramIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Nici pe insulă lucrurile nu au stat altfel. El s-a apropiat de Oana Monea, iar în timpul emisiunii, s-a despărțit de Maria.

Citește și: Oana Monea s-a despărțit de iubit. Primele declarații ale fostei ispite de la „Insula iubirii”: „Mi-a zis că e mai greu decât de aștepta”

Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Recomandarea zilei

Cei doi au plecat acasă separat, însă după încheierea filmărilor, concurenții au mai petrecut câteva zile în Thailanda. Atunci au apărut zvonuri că a existat o altercație între Maria și Oana.

Marius și ispita Oana se plimbau prin Phuket, însă s-au întâlnit cu Maria, care a făcut un scandal monstru. După un schimb de replici, concurenta a sărit la bătaie.

Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Recomandarea zilei

Citește și: Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei

Acum, ea a recunoscut altercația și a vorbit despre motivul pentru care s-a enervat și a apelat la violența fizică atunci.

„Maria Avram: Mai contează ce a fost? A fost o altercație între două femei și un bărbat. (…) Oana nu a înțeles nici în acel moment că eu eram totuși un om rănit. Nu poți să vii să îi spui unei femei care este rănită… să îi spui: «Am făcut sex cu soțul tău de patru ori astăzi».

Radu Vâlcan: Și tu cum i-ai răspuns? Verbal sau fizic?

Maria Avram: Nu mai contează…”, a recunoscut Maria.

Au avut un proces

Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram pentru denigrare. Ispita i-a cerut daune morale în valoare de 30.000 de euro.

Citește și: Maria de la Insula Iubirii vorbește despre procesul dintre ea și Oana Monea: „Arăt și eu mesajele de jignire”

Deși în ultima perioadă nu s-a mai aflat nimic despre acest caz, procesul este în desfășurare. Potrivit unor surse citate de Cancan, cele două urmează să se prezinte în fața judecătorilor, unde va fi analizat conflictul dintre ele.

Oana Monea susține că a decis să o dea în judecată din cauza cuvintelor jignitoare care i-au fost adresate de Maria, motiv pentru care a primit un val de hate în mediul online.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Fanatik
Top audienţe TV! Cine a câştigat bătălia: Craiova, FCSB şi Cluj în cupele europene. Exclusiv
Top audienţe TV! Cine a câştigat bătălia: Craiova, FCSB şi Cluj în cupele europene. Exclusiv
GSP.ro
Multe echipe și-ar dori așa ceva » Formația care nu poate promova în Superligă se laudă o bază sportivă modernă
Multe echipe și-ar dori așa ceva » Formația care nu poate promova în Superligă se laudă o bază sportivă modernă
Click.ro
Momente de panică la un concert din Buzău! Cine e solista care a leșinat sub ochii îngroziți ai Mirelei Vaida
Momente de panică la un concert din Buzău! Cine e solista care a leșinat sub ochii îngroziți ai Mirelei Vaida
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Citește și...
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat
Topul celor mai căutate specializări la liceu în 2026. Ce profil au ales cei mai mulți elevi și ce situații atipice a scos la iveală repartizarea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
TikTok are noi probleme în Europa. Ce va decide Comisia Eruopeană
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.00 de euro
Arantxa Sanchez Vicario, fost număr 1 WTA, a rămas fără averea de 41 milioane dolari. Sportiva îi aduce acuzații grave fostului soț
Motorina standard se apropie de 10 lei/l, vineri, 24 iulie 2026. Cât costă litrul de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Cine este influencerița care a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro. A fost concurentă la un megashow TV

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.00 de euro
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.00 de euro
Proiecte speciale
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Elle
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Ioana Ginghină, mesaj tăios pentru admiratori: „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
Ioana Ginghină, mesaj tăios pentru admiratori: „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
Incident la un concert din Buzău. O artistă a leșinat chiar în timpul spectacolului, sub privirile îngrozite ale Mirelei Vaida
Incident la un concert din Buzău. O artistă a leșinat chiar în timpul spectacolului, sub privirile îngrozite ale Mirelei Vaida
Horoscop săptămânal 27 iulie - 2 august 2026. Aer de schimbare. O zodie are șansa să închidă uși vechi și să deschidă altele pline de promisiuni
Horoscop săptămânal 27 iulie - 2 august 2026. Aer de schimbare. O zodie are șansa să închidă uși vechi și să deschidă altele pline de promisiuni
Andreea Marin, ipostază rară. Vedeta se antrenează acasă și arată spectaculos la 51 de ani 
Andreea Marin, ipostază rară. Vedeta se antrenează acasă și arată spectaculos la 51 de ani 
Observator News
A dat lovitura la loto, după ce a jucat numerele preferate ale mamei sale, care murise recent. "E un semn"
A dat lovitura la loto, după ce a jucat numerele preferate ale mamei sale, care murise recent. "E un semn"
Libertatea pentru Femei
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Am băut alcool și atunci a apărut primul semn al cancerului”. Medicii au găsit șapte tumori dezvoltate în ultimii 10 ani
„Am băut alcool și atunci a apărut primul semn al cancerului”. Medicii au găsit șapte tumori dezvoltate în ultimii 10 ani
Alertă pentru turiști: un virus cu mortalitate de până la 40% a fost depistat într-o cunoscută destinație de vacanță
Alertă pentru turiști: un virus cu mortalitate de până la 40% a fost depistat într-o cunoscută destinație de vacanță
Medicamentele GLP-1 au fost asociate cu un NOU efect secundar neașteptat despre care se vorbește prea puțin
Medicamentele GLP-1 au fost asociate cu un NOU efect secundar neașteptat despre care se vorbește prea puțin
Un medicament folosit de milioane de oameni ar putea deveni o armă împotriva metastazelor, potrivit unui nou studiu
Un medicament folosit de milioane de oameni ar putea deveni o armă împotriva metastazelor, potrivit unui nou studiu
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
Libertatea
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton