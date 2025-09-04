Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei

Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii. Momentul a avut loc după ce ispita a decis să plece acasă alături de Marius, soțul concurentei. Această alegere a stârnit reacții dure și o confruntare directă între cele două. Iată ce și-au reproșat acestea, dar și cum s-a terminat conflictul dintre ele!

Finala emisiunii Insula iubirii de la Antena 1 s-a transformat într-un scandal de proporții. Maria Avram și-a confruntat rivala, pe ispita Oana Monea, după ce aceasta a ales să plece acasă împreună cu soțul ei, Marius. Între cele două au avut loc replici tăioase, jigniri și înjurături, iar tensiunea a atins apogeul chiar în ultimele momente ale sezonului 9.

Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii

Finala emisiunii Insula iubirii de la Antena 1 a adus scandal și tensiuni neașteptate între Maria și Marius Avram, singurul cuplu căsătorit al sezonului 9. După ce amândoi au trăit momente apropiate cu ispitele din show, cei doi au decis să se despartă la ceremonia finală.

Cu toate acestea, lucrurile nu s-au oprit aici. După despărțire, Marius a fost întrebat de Radu Vâlcan cum vrea să părăsească insula și a mărturisit că singur. Spre surprinderea tuturor, ispita Oana Monea a spus că dorește să plece alături de el, iar Marius a acceptat imediat.

Când s-a întors în vilă și i-a văzut împreună, Maria Avram a izbucnit. Ea a acuzat-o pe Oana Monea că i-a luat soțul și a folosit cuvinte dure la adresa acesteia. Disputa a degenerat rapid, iar concurenta a jignit-o și a înjurat-o pe ispită.

„Omule, ți-am zis un singur lucru să nu faci! După șase zile, se aprinde flacăra”, i-a reproșat concurenta soțului ei. În acel moment, Oana Monea a sărit imediat în apărarea lui Marius.

„Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, i-a spus Maria Avram Oanei Monea.

De ce s-au despărțit Oana Monea și Marius Avram, deși au părăsit împreună Insula iubirii

Deși au plecat împreună de pe insulă, povestea dintre Oana Monea și Marius Avram nu a rezistat prea mult. Cei doi s-au separat după câteva săptămâni, iar ispita a vorbit despre motivele care au dus la despărțire.

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius.

Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi – două și am preferat să mă retrag”, a mărturisit ispita de la Insula iubirii.

Marius și Maria Avram s-au împăcat

În înregistrarea difuzată după revenirea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut din nou ca un cuplu. Concurentul a spus că, după multe discuții importante, cei doi au reușit să se împace și că relația lor este acum mai solidă și mai unită ca niciodată, conform a1.ro.

„În momentul în care am aflat că este la Constanța, automat i-am dat lui mesaj și i-am spus că este un om ipocrit, un om care își bate în continuare joc de sentimentele mele. I-am dat și ei un mesaj în care am făcut-o femeie ușoară. El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”, a spus Maria Avram.

„(n.r.: Povestea cu Oana) a durat vreo două-trei săptămâni”, a dezvăluit concurentul.

