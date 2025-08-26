Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”

  MENIU  
Oana Savin
Maria Avram s-a săturat să fie criticată în mediul online și a decis să spună lucrurilor pe nume, după ce fanii emisiunii „Insula Iubirii” i-au comentat caracterul. Soția lui Marius Avram a explicat de ce s-a comportat așa în timpul petrecut în Thailanda și a făcut, în același timp, dezvăluiri din căsnicia sa de 11 ani.

Maria Avram a răbufnit după ce a fost criticată

Maria Avram este una dintre cele mai criticate concurente ale sezonului 9 „Insula Iubirii”. Telespectatorii au judecat-o pe soția lui Marius Avram pentru felul ei de a fi, apreciind că este mult prea rece și că ar avea un caracter dificil. Ajunsă la saturație, femeia a decis să le explice internauților de ce pare că nu este o persoană caldă și sociabilă.

Maria a dezvăluit că a trecut prin momente dificile, când a simțit că nu este susținută și nu i s-a ofeit atenția de care avea nevoie, punându-și astfel, în timp, „o mască”.

Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar, adevărul este altul. Am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi”, a explicat Maria Avram pe rețelele sociale.

Concurenta, despre problemele din căsnicia cu Marius Avram

Maria Avram a făcut și din căsnicia ei cu Marius, cel cu care a venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Cei doi, căsătoriți de 11 ani, au trecut prin momente dificile după ce bărbatul i-a fost infidel, însă ea a decis să îl ierte și să mai acorde o șansă mariajului lor.

Mai mult, concurenta spune că a fost nevoită să „ducă totul pe umeri” de una singură.

Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum m-am simțit. Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriile mele frici. (…) Când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a mai spus Maria Avram.

