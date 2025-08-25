Ispita Anamaria de la Insula Iubirii se iubește cu Claudiu, un fost concurent. Cei doi s-au afișat împreună

Anamaria Vaida și Claudiu de la Insula Iubirii s-au afișat împreună, asumându-și relația pe care o au. Claudiu a fost concurent în reality-show sezonul trecut, iar Anamaria pare ca l-a ispitit definitiv. Cei doi s-au afișat împreună la nunta fostei ispite Lala.

Claudiu și Anamaria de la Insula Iubirii formează un cuplu

Anamaria Vaida a reușit să îl cucerească pe Claudiu în sezonul 8 de la Insula Iubirii. Bărbatul a venit pe insulă alături de Simona, partenera lui de la acel moment. Deși a mai înșelat în trecut, Claudiu a crezut că poate face față tentației.

Totuși, Anamaria i-a sucit mințile și Claudiu a cedat. Imaginile au fost văzute de Simona, spre dezamăgirea ei. La un an de la încheierea emisiunii, ispita și concurentul s-au afișat oficial împreună, semn că relația dintre ei devine din ce în ce mai serioasă.

Cei doi s-au afișat împreună la nunta ispitei Lala, care s-a căsătorit cu tatăl copilului ei. La nunta Larisei Mârtan au participat mai multe colege de la Insula Iubirii.

Nu este prima oară când Anamaria și Claudiu se afișează împreună. Cei doi au mai postat câteva fotografii în care apăreau ca un cuplu. Evenimentul la care au participat arată doar că relația lor evoluează.

Anamaria a pus și o fotografie pe Instagram în care a spus că iubitul ei s-a îmbrăcat în „Jaguar Style”, făcând referire la ispita George din sezonul actual.

Anamaria Vaida și Claudiu și-au asumat relația. Cu toate că ispita a reușit să îl facă să calce strâmb în emisiune, cei doi nu au plecat împreună de pe insulă. Cu toate că au plecat separat de pe insulă, povestea lor a continuat ceva timp mai târziu.

”Dacă era să ne ascundem, nu ne afișam la un eveniment unde era clar că o să fie presă și toți ochii pe noi. Nu ne-am ferit de nimeni, nu ne-am ascuns, doar că, eu cel puțin, încerc să-mi țin viața personală mai pentru mine. Cât îți merge bine, lumea se bucură; când nu îți merge bine, lumea începe să cârcotească, să se bucure, iar atunci prefer să țin pentru mine orice ține de viața mea personală, la fel și Claudiu”, a declarat Anamaria Vaida pentru Spynews.

După emisiune, cu toate că nu l-a iertat, Simona a decis să plece într-o vacanță cu Claudiu. Ea a spus că vacanța era planificată și că a rămas prietenă cu fostul ei iubit după despărțire.

