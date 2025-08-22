Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper

Narcis Bujor s-a făcut rapid remarcat în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, unde joacă rolul uneia dintre ispite. Bărbatul impresionează prin statura sa impunătoare, însă nu mulți știu cu ce se ocupă atunci când nu este ispită în Thailanda.
Narcis Bujor are 32 de ani și are o înălțime de 194 centimetri. Ispita masculină de la „Insula Iubirii” are o pasiune pentru tatuaje și a devenit tattoo artist în anul 2019.
„După cum știți, sunt tatuator, dar nu am un salon, lucrez la un prieten. În meseria mea, trebuie să fii sociabil pentru că oamenii vin acolo, oarecum, cu o teamă. Toată lumea știe că tatuajele pot fi dureroase, mai ales dacă sunt complexe. Contează foarte mult să știi cum să liniștești un om, să îi câștigi încrederea, să îl faci să înțeleagă că este pe mâini bune. Sunt empatic, înțeleg când pe clienții mei îi doare, le ofer o pauză când au nevoie, fiecare om este diferit și gestionează altfel durerea! Mi-am dezvoltat, astfel, abilitățile sociale, prin prisma locului de muncă”, a declarat Narcis pentru SpyNews.
În plus, îmbină duritatea masculină, marcată și de faptul că se joacă cu focul, pentru a crea spectacole de neuitat ca fire performer, cu sensibilitatea, care poate fi evidențiată prin lucrurile pe care le scrie.
Conform declarațiilor sale, participarea la „Insula Iubirii” nu a fost doar o apariție televizată, ci a reprezentat o provocare personală. A dorit o experiență intensă care să îl scoată din zona de confort, să-l pună în fața unor dileme emoționale și psihologice, și să îl provoace la nivel interpersonal.
Bărbatul a mărtursit că nu se aștepta ca atât de mulți oameni să îl susțină după participarea la emisiune.
„Să spun sincer, mă așteptam să fie bine, pentru că știam m-am comportat frumos la Insula Iubirii. Știam acest lucru înainte de a merge acolo, am încredere în mine, sunt educat, știu să mă comport atunci când interacționez cu mai mulți oameni. Totuși, nu credeam că atât de multe persoane o să rezoneze cu mine, că o să am numeroși susținători. Aceasta este partea care m-a luat prin surprindere!”, a explicat el.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Narcis Bujor