Oana Monea, apariție senzațională pe plajă în Barcelona. Cum arată ispita supremă în costum de baie

Oana Monea a decis să plece într-o vacanță în Barcelona. Ispita supremă de la Insula Iubirii și-a etalat formele pe plajă, spre deliciul tuturor celor care au privit. Într-un costum de baie din două piese, Oana Monea s-a fotografiat pe plajă și a atras o mulțime de comentarii pozitive.
Fanii au felicitat-o pe blondină pentru forma impecabilă în care arată, după ce s-a afișat într-un costum din două piese. Oana Monea participă la Insula Iubirii sezonul 9, însă ea a mai jucat rolul de ispită în alte două sezoane ale reality-show-ului.
„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice «Babă», «Ești bătrână». Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe… Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta”, spunea Oana Monea, pe TikTok.
De data aceasta, ispita a mărturisit că ași dorește o interacțiune naturală.
„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus Oana Monea la Insula Iubirii.