Ispita Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-a căsătorit! Primele imagini de la eveniment

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Vlad Ghermănescu, ispită de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Denisa. Cuplul a strălucit în ținute elegante, marcând începutul unui nou capitol din viața lor.

Ispita Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-a căsătorit

Vlad Ghermănescu, una dintre cele mai populare ispite masculine de la „Insula Iubirii”, este oficial un bărbat însurat! Bărbatul și-a oficializat relația într-un cadru intim și plin de emoție, înconjurați de cei dragi.

Ceremonia a fost una discretă, dar plină de momente speciale. Cei doi îndrăgostiți au pășit împreună în afara stării civile, radiind de fericire și ținând în mâini certificatul de căsătorie. Emoția din ochii lor a fost surprinsă în imagini pe care le-au împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale.

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„Pentru totdeauna al meu începe cu tine”

Soția lui Vlad Ghermănescu a ales o rochie albă elegantă, lungă, cu o despicătură subtilă pe picior, care i-a pus în valoare silueta. Eleganța sa a fost completată perfect de ținuta mirelui: un costum deschis la culoare, care i-a oferit un aer rafinat. Împreună, cei doi au format un cuplu admirat de toți cei prezenți.

Fotografiile de la eveniment au fost însoțite de un mesaj emoționant din partea proaspetei mirese: „Pentru totdeauna al meu începe cu tine”. Aceste cuvinte simple, dar pline de iubire, au rezonat cu toți cei care au urmărit povestea lor de dragoste. De la ispită la soț devotat, Vlad Ghermănescu începe un nou capitol în viața sa, alături de femeia pe care o consideră sufletul său pereche.

Foto: Instagram

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