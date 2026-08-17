Vali Vijelie, în mijlocul unui scandal conjugal. Amanta a sunat-o pe soția manelistului: „Este la hotel cu o starletă”

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Nou scandal conjugal în lumea manelelor. Soția lui Vali Vijelie, Carmen, ar fi fost sunată de o femeie care i-a spus că acesta se află la hotel alături de o altă femeie. Iată cum a reacționat partenera de viață a lui Vali Vijelie.

Vali Vijelie, în mijlocul unui scandal de proporții

Carmen și Vali Vijelie sunt împreună de 28 de ani, iar relația lor a trecut printr-o mulțime de încercări și obstacole. De-a lungul timpului, manelistul a mai călcat strâmb, iar soția lui l-a iertat.

De data aceasta, un nou episod a apărut în spațiul online, după ce Carmen ar fi fost sunată de o femeie care a apelat-o cu număr privat și i-a spus că soțul ei se află la hotel cu „o starletă”.

În loc să o creadă și să ceară mai multe detalii despre presupusa aventură a soțului ei, Carmen a decis să posteze un mesaj pe rețelele sociale în care a transmis că amantele lui Vali Vijelie nu vor ajunge niciodată la nivelul ei și nu are rost încerce să se bage în familia lor.

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„Pentru femeia care m-a sunat azi-noapte cu număr privat să îmi spună că soțul meu este la hotel cu o starletă… În primul rând, eu dacă sun pe cineva, sun cu număr, mă prezint și astfel îmi asum ce spun. Ce să îți fac, soro, dacă nu ai fost ceea ce trebuie, să îți rezolv eu problemele? Când era cu tine, nu mă mai sunai, așa că nu mă mai suna nici acum că nu mă interesează. PS: Voi nu o să fiți niciodată eu”, a fost mesajul scris de soția lui Vali Vijelie, pe Instagram, conform Cancan.

Cum se apără manelistul

Carmen a lăsat postarea doar câteva ore, apoi a șters-o, fără să dea detalii despre femeia care ar fi sunat-o sau episodul petrecut.

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Însuși manelistul vorbea în trecut, voalat, despre infidelități și explica faptul că există două feluri de bărbat: cei care înșeală și cei care nu recunosc că o fac.

„Tot ce cântăm noi e din viața de zi cu zi, tot ce se întâmplă. A oamenilor, și a noastră. Noi bărbații suntem de două feluri, care facem și care nu recunoaștem”, a declarat Vali Vijelie, în podcastul Invitații lui Dobrater.

Carmen și Vali Vijelie trăiesc o poveste de dragoste care durează de aproape 3 decenii. La începutul anului, cei doi au plecat într-o vacanță de vis în Bali, de unde au postat fotografii rare. Mai mult, cei doi s-au afișat în ipostaze romantice, lucru care i-a surprins pe fani, având în vedere că în luna aprilie a anului 2024, manelistul a fost surprins în compania unei alte femei. Se pare, însă, că soția lui l-a iertat și de acea dată.

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