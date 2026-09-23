Gina Chirilă, întâmplare neplăcută în avion alături de Paris Udilă și Marisa Paloma: „Un text de care nu aveam nevoie”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gina Chirilă a participat la un eveniment care a avut loc în Milano, alături de prietenele ei, Larisa Udilă și Marisa Paloma. Vedeta a povestit că drumul până în Italia a fost extrem de neplăcut și a trecut prin momente de panică.

Gina Chirilă, experiență groaznică în avion

Vedeta în vârstă de 32 de ani a vorbit cu urmăritorii ei din mediul online și le-a povestit că are anxietate de zbor, cu toate că o face destul de des. Ea s-a urcat în avionul spre Milano alături de prietenele sale, însă lucrurile nu au fost deloc plăcute.

Vedeta s-a speriat destul de tare, din cauza faptului că avionul a avut probleme tehnice, iar pasagerii nu știau dacă vor pleca sau nu la Milano. Întreagă experiență a durat două ore, timp în care anxietatea a luat proporții mari pentru Gina Chirilă.

Citește și: Ce relație au Bogdan Vlădău și Gina Chirilă la doi ani de la divorț: „Au existat și momente dificile”

Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a mărturisit că s-a gândit serios dacă să coboare din avion, înainte ca acesta să decoleze.

„Pentru cine nu știe, eu am anxietate de zbor. Nu atât de rău încât să nu zbor, pentru că zbor foarte mult, dar suficient cât să analizez fiecare zgomot și fiecare mișcare a avionului. Ei bine, dimineața asta a fost fix testul de care nu aveam nevoie. Ne-am urcat în avion și, înainte de decolare, ni s-a spus că există o problemă electrică la bord și că trebuie verificată. Am stat aproape două ore în avion, fără să știm dacă mai plecăm sau nu. La un moment dat, recunosc, singurul meu gând era: eu vreau să cobor din avionul ăsta”, a povestit vedeta.

S-a speriat îngrozitor

Gina Chirilă a povestit că problemele tehnice s-au rezolvat, însă ea nu putea trece peste faptul că va pleca cu același avion. Până la urmă, a trecut peste anxietate și zborul a fost liniștit.

„După toate verificările, ni s-a spus că problema a fost rezolvată și că putem pleca. Cu același avion! Vă imaginați ce discuții aveam eu cu creierul meu în momentul ăla… Am plecat, zborul a fost foarte ok și am ajuns cu bine. Dar cred că azi am făcut terapie de expunere pentru anxietate de zbor fără să mă înscriu la ea”, a scris Gina Chirilă pe pagina ei de Instagram, la story.

Urmărește-ne pe Google News