Cu ce show revine Pepe pe TV la Kanal D, după despărțirea de Antena 1. „Îi va face pe oameni să se simtă bine!”

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După o colaborare de 13 ani cu Antena 1, Pepe se pregătește să debuteze pe micile ecrane într-un nou proiect televizat, marcând începutul unei noi etape în cariera sa. Artistul va fi gazda emisiunii de divertisment „Hai că poți!”, un show dedicat întregii familii care își propune să aducă în prim-plan dinamica, umorul și complicitatea din cadrul cuplurilor.

Un format internațional axat pe încredere și competiție

Realizat după formatul internațional de succes „My Man Can”, noul show pune la încercare abilitățile partenerilor și gradul de cunoaștere reciprocă. În fiecare ediție a emisiunii, patru cupluri se vor duela contra cronometru, partenerii având sarcina de a-și evalua și licita capacitățile pentru a depăși cele mai neașteptate provocări din platou. Miza competiției este una atractivă, marele premiu pus în joc fiind în valoare de 25.000 de lei.

Prezentatorul va fi cel care va da ritmul concursului, fiindu-le alături participanților în fiecare etapă a probelor și transformând fiecare provocare într-un spectacol plin de energie.

Testul suprem al relației în opinia lui Pepe

Pepe este entuziasmat de proiect și consideră că emisiunea este una caldă și optimistă, menită să le ofere telespectatorilor momente de binedispoziție și relaxare.

Mesajul transmis de această competiție rămâne unul plin de optimism: „«Hai că poți!» este primul meu proiect în familia Kanal D și un format care mi-a plăcut mult încă de la primele imagini vizionate. Este despre cupluri, are probe inedite, care scot la iveală tot felul de lucruri despre parteneri, e plin de situații amuzante, un show care îi va face pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se relaxeze, să uite de grijile zilnice. Transmite încă din titlu un mesaj optimist. Nu există lucruri imposibile! Există lucruri pe care îți dorești să le faci și pe care le poți face dacă ești susținut de persoana potrivită”.

Un nou capitol profesional după 13 ani la Antena 1

Această tranziție vine la capătul unei lungi perioade în care numele artistului a fost strâns legat de producții televizate de anvergură. În cei 13 ani petrecuți la fostul post TV, din 2013 până în prezent, interpretul a bifat roluri importante în emisiuni de audiență, fiind pe rând concurent, jurat la „Next Star” și prezentator al show-ului „Te cunosc de undeva!”.

Schimbarea din carieră aduce o nouă perspectivă și promisiuni pentru public: „Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață și să uite de grijile zilnice. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”.

Foto – Facebook

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