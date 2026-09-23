A murit actorul Ionuț Antonie. Pericolul de a fi îngropat fără aparținători, evitat după un apel al colegilor de breaslă. Ioana Ginghină: „Am reușit să găsim o rudă!”

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Ionuț Antonie, fost actor al Teatrului Ion Creangă, a fost în centrul unei mobilizări impresionante în mediul online după ce a încetat din viață vinerea trecută, fără ca autoritățile să îi poată identifica inițial familia. În urma apelului lansat de colegii săi de breaslă pentru a evita ca artistul să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2 prin procedura destinată persoanelor fără aparținători, situația a luat o întorsătură neașteptată și salvatoare.

Mobilizarea din mediul online a dat roade

Actrița Ioana Ginghină a anunțat că, datorită sutelor de distribuiri și mesajelor trimise de oameni inimoși, a fost găsită o rudă a actorului. În acest moment, se fac toate demersurile necesare pentru ca Ionuț Antonie să poată fi depus la o capelă unde colegii, prietenii și toți cei care l-au prețuit să îi poată aduce un ultim omagiu.

Copleșită de sprijinul primit, Ioana Ginghină a transmis un mesaj de mulțumire: „Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț. În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el. Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor. Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia. Vă mulțumesc din suflet.”

Pericolul unei înhumări fără aparținători a fost evitat

Până la această veste, situația era una extrem de dramatică. La câteva zile de la decesul actorului, nicio rudă nu fusese identificată, existând riscul iminent ca el să fie îngropat ca o persoană fără nimeni.

În apelul inițial lansat cu o zi înainte, Ioana Ginghină cerea sprijinul urgent al tuturor celor din lumea teatrului pentru a preveni o decizie ireversibilă: „Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri. Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători. Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa.”

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O viață dedicată teatrului și publicului

Născut pe 10 septembrie 1967 la București, Ionuț Antonie a absolvit în anul 1991 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, Secția Actorie. Cariera sa a fost strâns legată de scena Teatrului Ion Creangă, unde a bucurat generații întregi de spectatori.

Colegii săi de la teatru au transmis, la rândul lor, un mesaj plin de durere: „Cu durere și profundă tristețe, anunțăm plecarea prematură dintre noi a actorului Ionuț Antonie. Scena Teatrului Ion Creangă pierde astăzi un artist, iar noi, un coleg și un prieten drag. Ne vom aminti de el pentru talentul său, pentru dăruirea cu care a slujit teatrul și, mai ales, pentru omul care a fost dincolo de scenă. Suntem alături de familie în aceste clipe atât de greu de exprimat în cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Foto – Facebook

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