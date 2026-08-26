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Ioana Ginghină a făcut tot posibilul să îi facă fiicei sale o petrecere de majorat de neuitat. Evenimentul a avut loc la piscină, iar Alexandru Papadopol a fost și el invitat la petrecere. Iată ce cadou a primit Ruxi și cum s-a desfășurat totul.

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a împlinit 18 ani

Actrița i-a serbat majoratul fiicei sale, care a avut parte de o petrecere de vis alături de prietenii ei, la piscină. Ea a avut parte de un tort spectaculos și de surprize frumoase din partea cunoscuților.

Mai mult, și tatăl ei biologic a venit la petrecere, însă neînsoțit. Pe de altă parte, Ioana Ginghină a fost alături de soțul ei, Cristi Pitulice, de care a fost nedespărțită. Adulții au stat deoparte și au intervenit doar la momentul tortului.

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„Marele eveniment al verii noastre a fost, fără îndoială, majoratul Ruxandrei. Și, dincolo de emoția mea de mamă care încă încearcă să înțeleagă când au trecut 18 ani, seara asta mi-a mai adus o bucurie.

Am descoperit o gașcă de tineri frumoși, responsabili, cu bun-simț, veseli și foarte mișto. Mi-a făcut tare bine să văd oamenii pe care Ruxi i-a ales în jurul ei și lumea în care se învârte.

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Nu o să vedeți prea multe imagini cu ei și nici cu Ruxi. E alegerea mea să le respect intimitatea și, mai ales, alegerea ei. Ruxi nu își dorește nimic din ceea ce presupune viața de persoană publică și vreau să rămână exact așa cum își dorește ea. A fost una dintre serile acelea pe care le pui frumos în sertarul cu amintiri.

Tortul a fost nu doar foarte bun, ci și superb, iar designul chiar a fost una dintre surprizele serii. 18 ani. Nu știu când s-au întâmplat, dar uite că s-au întâmplat”, a fost mesajul actriței.

Ea a postat și câteva fotografii din timpul petrecerii, însă a preferat să respecte intimitatea fiicei sale.

Ce cadou a primit Ruxi

Ruxandra și-a dorit ca de ziua ei să primească o mașină, mai ales că și-a luat recent și permisul de conducere.

Cu toate acestea, părinții ei i-au făcut cadou una dintre mașinile lor vechi.

„Ea a vrut mașină, a primit-o. Să nu vă închipuiți că i-am luat una nouă, un hârb acolo! I-am dat una din mașinile pe care le aveam deja. Noi avem cinci mașini”, a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru Click!

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