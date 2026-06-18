Tensiunile dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu continuă. „De câte ori a avut nevoie de ajutor, eu am fost acolo”

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Tensiunile dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu continuă. Ioana a oferit detalii rare despre prietenia care le-a legat și despre relația pe care o au în prezent.

Tensiunile dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu continuă

Ioana Ginghină i-a criticat zilele trecute pe Nicoleta Luciu și Lucian Viziru pentru că cer cadouri de la admiratorii lor de pe TikTok. La scurt timp după, Nicoleta a spus despre Ioana că a atacat-o doar ca să facă vizualizări pe rețelele sociale. Ioana, care nu i-a numit pe Nicoleta și Lucian inițial, dar care a confirmat că despre ei vorbea, a spus că reacția Nicoletei a durut-o. „Și nici nu m-a ajutat cu vizualizări, plus că, să ne înțelegem, pe mine personal nu mă ajută, că nu faci bani din vizualizări”, a explicat Ioana Ginghină, în emisiunea „Online Story by Cornelia”.

Actrița a spus că a durut-o reacția Nicoletei în contextul relației lor de prietenie din trecut. Ioana a povestit că, deși nu au fost prietene apropiate, au existat momente din trecut în care ea i-a fost alături Nicoletei la nevoie.

„De câte ori a avut nevoie de ajutor, eu am fost acolo”

„M-a durut ce a zis Nicoleta pentru că în relația de prietenie cu ea am făcut mai mulți pași ca prietenă spre ea decât a făcut ea spre mine. Mă rog, așa a fost viața, așa s-a întâmplat, de câte ori a avut nevoie de ajutor, eu am fost acolo. Eu n-am avut nevoie de ajutor. Și te doare un pic pentru că eu am un principiu, dacă tu m-ai ajutat pe mine o dată, eu niciodată n-o să te pun într-o situație ciudată sau să-ți fac rău pentru că am acel reper. Eu dacă m-ai ajutat o dată îți sunt recunoscătoare toată viața. Asta m-a durut”, a mărturisit Ioana.

Actrița a dat și un exemplu de situație în care i-a fost alături Nicoletei, când era însărcinată cu tripleții săi. „Am dus-o la doctor când era însărcinată cu tripleții. Nu eram așa bune prietene să apeleze la mine, era clar că apropiații îi spuseseră că nu pot, și am dus-o, iar ăsta e doar unul dintre lucruri. Ea nu a fost niciodată la mine acasă, eu m-am dus de multe ori la ea. Și asta mă supără, că eu sunt omul, dacă-mi dai un telefon, indiferent cât de apropiat îmi ești, dacă eu pot să te ajut, o fac”, a explicat.

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De ce i-a criticat Ioana Ginghină pe Nicoleta Luciu și Lucian Viziru

Ioana a dezvăluit și ce anume a determinat-o, de fapt, să facă declarațiile respective. Actrița a văzut că în mediul online se discuta despre cum actorii nu mai joacă, dar cerșesc pe TikTok. Aceste mesaje venea la scurt timp după decesul actorului Ioan Isaiu și în timp ce România făcea valuri la Cannes 2026 datorită filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Cireașa de pe tort a fost să o vadă pe Nicoleta Luciu acceptând o provocare de la Lucian.

„Eu ce văzusem era că Nicoleta primise o provocare de la Lucian să facă pipi ca un cățel, și a făcut pipi ca un cățel. Un domn i-a și zis: «Nicoleta Luciu începi să-ți pierzi din Luciu»”, a explicat Ioana Ginghină.

„Între mine și Lucian a fost doar o relație de colegi”

Cât despre reacția lui Lucian, care a fost mult mai acidă, Ioana a mărturisit că nu a surprins-o, având în vedere că nu au fost niciodată apropiați. „Nu vreau să alimentez chestia aceasta, pentru că cred că exact asta își dorește. Altfel nu pot înțelege de ce ar face așa ceva. E urât!”, a declarat Lucian Viziru, pentru Spynews.ro.

„N-am fost așa dezamăgită. Între mine și Lucian a fost doar o relație de colegi. Îmi place foarte mult de soția lui. Cu Lucian nu pot să spun că am avut o relație apropiată, că am fost prieteni. La Lucian nu am fost șocată deloc”, a declarat Ioana.

Foto: Instagram

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