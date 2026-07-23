Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a reușit să intre la un liceu de prestigiu. Andreas și-a surprins părinții: „Fără meditații”

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Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer a reușit să intre la un liceu de prestigiu. Cei doi părinți sunt extrem de mândri și l-au felicitat în spațiul public. Iată la ce liceu a intrat Andreas și cum a reușit.

Deea și Dinu Maxer, fericiți de reușita fiului lor

Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer, a fost admis la clasa de Arhitectură a Colegiului Tehnic „I.N. Socolescu” din București, liceul pe care și-l dorea.

Rezultatele repartizării la liceu au adus bucurie pentru mulți elevi și părinți, iar printre cei care au avut motive de sărbătoare se numără și familia Maxer. Andreas a reușit să intre la profilul Arhitectură, după ce a susținut probele de aptitudini necesare pentru această specializare.

Dinu Maxer a anunțat vestea pe rețelele de socializare și și-a felicitat fiul pentru rezultatele obținute. Potrivit artistului, Andreas a luat nota 9,50 la proba de creativitate și nota 10 la design, iar performanța a fost obținută fără să facă meditații.

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„Mândru de tine și uimit de talentul tău! Creativitate la arhitectură – 9,5 și la design – 10, fără meditații!!! ADMIS la clasa de arhitectură de la Liceul Socolescu din București! Sper să-ți găsești în acest talent noul tău drum în artă!”, a scris Dinu Maxer.

Și Deva Maxer a scris pe internet că este mândră de fiul lui, care a reușit performanța să fie admis la liceul dorit.

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. „S-au afișat rezultatele! Andreas a fost admis la Arhitectură, la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu! Felicitări, mami, sunt foarte mândră de tine! Succes tuturor viitorilor liceeni”, a transmis Deea Maxer.

Uniți pentru copii

Dinu și Deea Maxer au divorțat, însă continuă să formeze o echipă pentru cei doi copii ai lor, Andreas și Maysa. Ei se înțeleg bine și cooperează când vine vorba despre bunăstarea și fericirea celor doi copii, comunicând și luând împreună decizii pentru ca aceștia să simtă că au în continuare ambii părinți alături.

Amândoi și-au refăcut viața alături de alți parteneri, iar copiii lor i-au cunoscut pe aceștia și se înțeleg bine cu ei. Deea și Dinu Maxer continuă să aibă o relație decentă de dragul celor doi copii și a anilor pe care i-au petrecut împreună. Ei continuă să formeze o familie frumoasă, cu toate că fiecare dintre ei și-a regăsit liniștea și fericirea în brațele altui partener de viață.

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