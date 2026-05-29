Reacția lui Dinu Maxer după dezvăluirile lui Sile Cămătaru despre Nicoleta Luciu. „Trecutul e trecut!”

Dinu Maxer a reacționat în urma noilor controverse din showbizul autohton, după ce declarațiile recente ale lui Sile Cămătaru au readus în atenția publicului speculații vechi de peste două decenii. Numele fostei sale partenere, Nicoleta Luciu, a fost din nou asociat cu cel al liderilor interlopi, reaprinzând discuțiile despre trecut.

În fața acestui val de afirmații, artistul—care la începutul anilor 2000 a format alături de fosta Miss Playboy un cuplu timp de opt ani—a rupt tăcerea pentru a-și exprima poziția oficială cu privire la presupusele legături din perioada relației lor.

Istoria unui triunghi speculativ: De la zvonurile din 2003 la realitatea de astăzi

Zvonurile privind o apropiere între Nicoleta Luciu și Sile Cămătaru au apărut pentru prima dată în anul 2003. La acea vreme, Nicoleta se afla la vârful carierei sale de model și era iubita lui Dinu Maxer, cu care a avut o relație de opt ani, finalizată printr-o despărțire discretă în 2005.

Deși anii au trecut, subiectul a fost redeschis de Nuțu Cămătaru în cartea sa biografică, unde a susținut că fratele său ar fi avut o relație cu vedeta. Ulterior, Sile Cămătaru a nuanțat declarațiile într-o emisiune de televiziune, menționând că a fost vorba doar despre o amiciție exagerată de presă și nicidecum de raporturi intime.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău” – a spus Cămătaru în Dan Capatos Show.

Cu toate acestea, ecourile trecutului au ajuns inevitabil și la urechile fostului partener al Nicoletei.

Cum comentează Dinu Maxer declarațiile interlopilor

Chestionat pe marginea acestor dezvăluiri tardive care îi pun sub semnul întrebării perioada în care era convins că are o relație perfectă, Dinu Maxer a ales să nu intre într-un război al declarațiilor. Artistul a oferit un răspuns extrem de detașat, punând accent pe faptul că prezentul este singurul care contează pentru el.

„Nu mă interesează, este de acum mult timp. Am dat la vremea respectivă o reacție, acum nu mă mai interesează. Trecutul e trecut”, a declarat Dinu Maxer, potrivit cancan.ro, dorind să închidă definitiv speculațiile din spațiul public.

Misterul din jurul despărțirii din 2005 și tăcerea Nicoletei Luciu

Deși acum preferă diplomația, Dinu Maxer recunoștea în trecut că nu a avut cunoștință despre eventuale episoade de infidelitate în timpul relației lor, exprimându-și totodată mirarea față de strategia de comunicare adoptată de fosta lui iubită.

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, povestea artistul cu ceva timp în urmă.

În timp ce Dinu Maxer consideră subiectul îngropat, Nicoleta Luciu continuă să ignore complet acuzațiile și întrebările curioșilor, refuzând vehement să confirme vreo legătură cu frații Cămătaru, chiar și în timpul sesiunilor live de pe platformele de socializare.

