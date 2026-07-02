Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. „Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!”

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Lucian Viziru a vorbit recent despre colaborarea pe care a avut-o cu Nicoleta Luciu, actrița alături de care a format, în urmă cu aproape două decenii, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din telenovelele românești.

Deși pe micile ecrane păreau făcuți unul pentru celălalt, în realitate lucrurile au stat complet diferit. Producții de un succes răsunător, precum „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Inimă de țigan” sau „Regina”, au ținut milioane de români cu sufletul la gură în fața televizoarelor, iar chimia incontestabilă dintre personaje a dat naștere multor speculații.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi actori în viața reală

De-a lungul anilor, fanii s-au întrebat în repetate rânduri dacă povestea de dragoste din scenariu s-a mutat și în viața reală. Lucian Viziru a spulberat definitiv misterul, mărturisind că, în ciuda zvonurilor și a dorinței publicului, între el și Nicoleta Luciu nu a fost nimic mai mult decât o interacțiune pur colegială bazată pe respect. Cu toate acestea, curiozitatea oamenilor era atât de mare încât actorul a fost protagonistul unor episoade complet neașteptate chiar și în viața de zi cu zi.

Artistul și-a amintit amuzat cum o simplă oprire în trafic s-a transformat rapid într-un interogatoriu despre colega lui de platou. Un polițist l-a tras pe dreapta doar pentru a-și satisface o curiozitate uriașă. „M-a oprit poliția. Dau geamul jos și domnul polițist mă întreabă: ‘Lucian, ai făcut tu ceva cu Nicoleta Luciu?’. Zic: ‘Mamă, ce m-ai speriat! Lasă-mă în pace!’. Atâta m-a întrebat și m-a lăsat să plec”, a povestit Lucian Viziru, amuzat de impactul uriaș pe care serialul îl avea asupra publicului.

Secretul din spatele scenelor fierbinți

Dincolo de momentele amuzante, începutul carierei în televiziune a venit la pachet cu provocări uriașe și temeri majore pentru actor. Viziru a recunoscut că filmarea primelor scene romantice a reprezentat un adevărat test de rezistență psihică. Fiind la primul său rol într-o telenovelă, frica de a nu trece printr-o situație stânjenitoare sau de a nu-și putea controla reacțiile fizice l-a împins la gesturi extreme în spatele camerelor.

Propunerea echipei de producție l-a șocat pe actor, care a fost nevoit să găsească rapid soluții pentru a se proteja de un eventual moment penibil, mai ales că Nicoleta Luciu trebuia să filmeze topless. „Am avut și scene de cuplu. Pentru mine a fost o experiență traumatizantă. Fiind primul serial, nu știam cum să joc asemenea secvențe. M-au întrebat dacă aș avea ceva împotrivă să joc fără chiloți. Am zis pas. În niciun caz! Mai mult decât atât, îmi luasem trei perechi de chiloți pe mine. Nu exagerez deloc!”, a mărturisit acesta, rememorând panica de pe platourile de filmare.

Amenințarea primită de la Ruxandra Ion

În încercarea de a profesa cât mai bine în acea situație tensionată, actorul a mers direct la celebra producătoare a postului, Ruxandra Ion, pentru a o avertiza în legătură cu temerile sale de bărbat. Răspunsul acesteia a fost unul tranșant și plin de umor, menit să pună presiune, dar și să destindă atmosfera într-un mod specific.

„M-am dus la Ruxandra Ion și i-am zis: «Dacă eu o să am erecție, aia e». Nu avea nicio legătură cu subiectul. Ea mi-a răspuns simplu: «Dacă o să ai erecție, te bat!»”, a dezvăluit Lucian Viziru. Pentru a evita furia producătoarei și a-și păstra concentrarea în timp ce partenera sa de scenă era extrem de provocatoare, actorul a apelat la o strategie psihologică bizară, încercând să se gândească la cele mai sumbre imagini.

„Trebuia să stau să mă gândesc la războiul din Golf, la cel din Vietnam, la tot felul avioane… Nicoleta Luciu era topless și nu era simplu”, a adăugat artistul. Deși a făcut eforturi uriașe pentru ca momentul să iasă bine, vizionarea ulterioară a episodului nu l-a mulțumit deloc pe actor. Astăzi, privind în urmă cu maturitate, el regretă rigiditatea de atunci și recunoaște că lipsa de experiență și-a spus cuvântul. „Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face în așa fel încât secvența să pară naturală. Din păcate, a ieșit rău! Foarte rău”, a concluzionat cu sinceritate Lucian Viziru.

Foto – Facebook / Instagram

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