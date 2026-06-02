Lucian Viziru a cerut ordin de protecție pentru fiul său, după un incident petrecut la școală. Prin ce trece familia actorului

Lucian Viziru trece prin momente dificile, după ce fiul său minor a devenit victima unui conflict violent chiar în incinta unui liceu de prestigiu din Capitală. Cunoscutul actor și-a căutat dreptatea în instanță pentru a-și proteja copilul, într-un moment în care siguranța în școli redevine o temă de actualitate arzătoare.

Situația a escaladat dincolo de o simplă neînțelegere între adolescenți, forțând autoritățile să intervină cu măsuri radicale pentru a preveni o tragedie.

Conflict violent în spatele porților școlii

Episodul care a zguduit liniștea familiei Viziru s-a petrecut în timpul orelor de program, într-o unitate de învățământ din București. Ceea ce părea a fi o interacțiune obișnuită între colegi s-a transformat rapid într-o altercație fizică și verbală de o gravitate ieșită din comun.

Din informațiile apărute în dosar, agresiunea a inclus loviri și amenințări care au alertat imediat conducerea liceului, notează cancan.ro. Deși familia celuilalt elev a încercat să mușamalizeze gravitatea faptelor, susținând în fața magistraților că a fost vorba doar despre o „joacă mai aprinsă” fără intenții violente, probele de la dosar și reacția promptă a școlii au contrazis această variantă.

Mărturia cutremurătoare a fiului lui Lucian Viziru

Cele mai șocante detalii au ieșit la iveală în momentul în care fiul actorului a fost audiat de către judecători. Impactul emoțional asupra minorului este unul profund, acesta exprimându-și în mod direct teroarea pe care o resimte în raport cu agresorul său. Declarația sa a cântărit decisiv în evaluarea riscului, arătând că elevul nu se mai simte în siguranță în mediul școlar din cauza amenințărilor primite.

„În timpul audierii, acesta a declarat că îi este teamă să se întâlnească cu pârâtul şi că se gândeşte că ar putea să îl înjunghie. Şi părinţii acestuia au confirmat că resimte o stare de temere în urma evenimentului”, se menționează în documentele oficiale ale instanței.

Ordin de protecție și restricții drastice pentru agresor

În urma probatoriului administrat, instanța a respins argumentele apărării și a decis că siguranța copilului lui Lucian Viziru este prioritară. Judecătorii au emis un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de șase luni, impunând reguli stricte de distanțare. Agresorul este obligat să păstreze o distanță de minimum 10 metri față de victimă și are interdicția absolută de a încerca orice formă de comunicare, fie că este vorba de mesaje telefonice, apeluri sau interacțiuni pe rețelele de socializare.

Mai mult, magistrații au considerat necesară și o intervenție de specialitate asupra comportamentului elevului violent, obligându-l pe acesta să urmeze ședințe de consiliere psihologică. În paralel, școala a aplicat sancțiuni disciplinare severe, inclusiv scăderea notei la purtare, marcând un precedent important în gestionarea actelor de bullying și violență în sistemul educațional românesc.

