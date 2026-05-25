Ioana Ginghină îi critică dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu pentru că au cerut donații și cadouri pe TikTok: „N-au fost niciodată actori. Noi, actorii, muncim, nu cerșim”

Ioana Ginghină, reacție fermă după ce Lucian Viziru și Nicoleta Luciu au fost acuzați că cerșesc pe TikTok

Ioana Ginghină, actriță la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani, i-a criticat pe Nicoleta Luciu și Lucian Viziru pentru activitatea lor de pe TikTok, unde fac live-uri și acceptă donații de la urmăritori.

Nicoleta Luciu și Lucian Viziru, foști actori de telenovele, au generat un val de controverse prin live-urile lor frecvente pe TikTok. Deși au mulți fani care îi susțin, cei doi au fost acuzați că ar „cerși” pe platformă. Ginghină, la rândul ei, s-a arătat nemulțumită de acest demers și a subliniat că astfel de comportamente nu reprezintă adevărata meserie de actor.

Ioana Ginghină: „Actorii nu cerșesc pe TikTok”

„Actorii lucrează, joacă pe scenele teatrelor, filmează. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Noi, actorii, muncim, nu cerșim pe TikTok. Aceia n-au fost niciodată actori. Da, au jucat în seriale, da, au jucat chiar foarte bine, dar nu sunt actori. Nu confundați lucrurile și să nu ne băgați pe toți în aceeași oală!”, a declarat Ginghină, conform Cancan.

Actrița și-a exprimat indignarea față de faptul că imaginea actorilor este afectată de astfel de comportamente, afirmând că „actorii adevărați” continuă să muncească și să își construiască cariere solide în industrie. În dimineața următoare, Ioana a reiterat mesajul: „Sunt în trafic, merg la muncă, de, unii muncesc, nu fac live-uri. (…) Munciți, mă, oameni. Luați-vă o diplomă, mă, și munciți! Nu stați și faceți tap, tap, tap! Pentru că ăsta era, de fapt, mesajul. Ai talent? Fă mă ce ai talent, dacă ești așa de talentat! Dar nu cerși! Nu poți să faci pipi din poziția câinelui pe live și să spui după aia că ești mare talent!”.

Lucian Viziru se apără: „Am patru joburi”

Pe de altă parte, Lucian Viziru a răspuns criticilor direct pe TikTok, recunoscând că platforma este una dintre sursele sale de venit, însă nu singura.

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu”, a declarat el.

Viziru a subliniat că activitatea sa pe TikTok nu este o „înjosire” și că, în ciuda criticilor, este mândru de modul în care își gestionează cariera în prezent.

„Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a mai declarat Lucian Viziru, pe TikTok.

