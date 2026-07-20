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Carmen Brumă reinventează pizza cu ingrediente mai sănătoase, rezultatul final fiind perfect pentru dietă. Blatul fără făină și toppingurile proaspete fac această rețetă o alegere perfectă pentru vară.

Rețeta lui Carmen Brumă de „pizza de slăbit fără făină”: „Hai să-ți arăt ce simplu se face”

Carmen Brumă propune o rețetă perfectă pentru vară: pizza fără făină, ideală pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la preparatele preferate. Această pizza nutritivă și sățioasă promite să fie noul tău preparat favorit.

„Am aici o pizza de slăbit fără făină. Hai să-ți arăt ce simplu se face, dar și ce înseamnă pizza de slăbit”, a spus Carmen Brumă în postarea sa, subliniind că ingredientele alese oferă o combinație perfectă de proteine și fibre.

Ingrediente

150 g linte roșie, hidratată câteva ore

2 ouă

2 linguri drojdie inactivă

Fulgii de ceapă

O roșie mare

2 linguri parmezan ras

Măsline (opțional)

Busuioc proaspăt

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Mod de preparare

Carmen explică pas cu pas metoda, perfectă chiar și pentru cele mai ocupate dintre noi. „Încep cu blatul: 150 grame de linte roșie pe care am pus-o la hidratat. După ce am scurs-o de apă, am adăugat două ouă, fulgi de drojdie inactivă, fulgi de ceapă și am pus totul la blender până s-a format o pastă. Pasta am pus-o pe hârtie de copt și am băgat-o la cuptor pentru aproximativ 20 de minute.”

Cheia? Blatul bogat în proteine și fibre, care oferă sațietate și sprijină menținerea unui deficit caloric, un element central al oricărui regim de slăbire. „Nu există alimente minune pe care să le mănânci și care să te slăbească”, atrage atenția Carmen Brumă.

După coacerea blatului, urmează partea creativă: „Peste blat am adăugat niște felii de mozzarella, roșii, puțin parmezan și opțional măsline. Din nou la cuptor, aproximativ 10 minute la 220 de grade, apoi niște frunze de busuioc proaspăt și ai o pizza delicioasă.”

Absolventă a Masterului de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Carmen Brumă continuă să inspire cu rețete sănătoase și ușor de preparat.

Foto: Instagram

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