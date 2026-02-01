  MENIU  
Carmen Brumă, adevărul despre slăbit și postul intermitent: „Poate aduce dereglări hormonale"

Adelina Duinea
.

Carmen Brumă a dezvăluit „secretele” slăbitului: deficitul caloric și jurnalul alimentar. Vedeta explică, într-un interviu pentru VIVA!, cum aceste metode simple pot ajuta femeile să își atingă obiectivele fără eforturi extreme.

Carmen Brumă, adevărul despre slăbit și postul intermitent

Carmen Brumă oferă soluții accesibile pentru femeile care își doresc să slăbească fără sacrificii extreme. Vedeta subliniază importanța unui plan bine structurat și a unui deficit caloric optim.

„Cred că cel mai important sfat este să ai un plan foarte bine structurat și adaptat scopurilor tale”, spune Carmen Brumă pentru VIVA!. Ea adaugă că deficitul caloric este esențial pentru pierderea kilogramelor în plus: „Ai grijă la alimentație! Nu te avânta cu mult prea mult entuziasm la sală sau în a face sport exagerat, pentru că nu acesta este principalul instrument atunci când vorbim de slăbire”.

Vedeta explică faptul că exercițiile fizice sunt utile pentru menținerea energiei și sănătății pe termen lung, dar nu reprezintă soluția principală pentru slăbit. „În primul rând, atunci când vrei să slăbești, umbli la farfurie și te gândești că trebuie să reduci un pic din ceea ce mănânci.”

Un alt instrument recomandat de Carmen Brumă pentru gestionarea greutății este jurnalul alimentar, folosit frecvent de nutriționiști. „Trebuie să fii foarte sincer cu tine. Ideal ar fi să-ți faci un jurnal alimentar. Îți scrii sincer 3-4 zile tot ce mănânci, fără să te gândești că arăți cuiva jurnalul ăla. După ce ai văzut exact jurnalul alimentar, tai un sfert și gata! Nu e mare filozofie.”

Postul intermitent – metodă eficientă, dar cu atenție

Postul intermitent a devenit o practică populară, iar Carmen Brumă oferă câteva perspective valoroase despre această metodă. „Postul intermitent este o metodă pentru stimularea longevității, dar nu este, după părerea mea, o metodă de slăbit, deși este folosită ca metodă de slăbire în general, în special în România”, a explicat ea.

Vedeta avertizează asupra riscurilor pe care le poate avea postul intermitent atunci când nu este adaptat la nevoile femeilor. „Pentru femei, dacă nu este ținut cu un echilibru, în concordanță cu fazele ciclului menstrual, poate aduce și dereglări hormonale. Dacă ții perioada aia de fasting mult prea lungă, de 24 de ore sau peste 24 de ore, în faza luteală a ciclului menstrual, de exemplu, sau în timpul ovulației și după ovulație, e posibil să îți dai peste cap acolo niște secreții hormonale.”

Pentru cele care își doresc să adopte postul intermitent, Carmen Brumă recomandă o fereastră de fasting mai flexibilă. „Cred că cea mai potrivită fereastră este 16 cu 8, nu mai mult de 16 ore de nemâncat. Și de aici poți să jonglezi. Nu sunt 16, sunt 15, sunt 14, sunt 13 sau poți să iei simplu fastingul normal peste noapte, nu mănânci 2-3 ore înainte de culcare și apoi iei micul dejun când îl iei tu și o să vezi că ai deja 13-14 ore de fasting.”

Nu uita și de odihnă, hidratare și mișcare!

Foto: Instagram

