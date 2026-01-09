Cum își menține Carmen Brumă pielea tânără. Ritualul bizar al vedetei: „E foarte important să fii constantă”

Carmen Brumă, renumită pentru stilul său de viață sănătos, povestește despre metodele tradiționale folosite înainte de era cosmeticelor moderne. De la măști cu ou și maioneză la formule avansate, vedeta își menține aspectul prin dedicare și prevenție.

Cum își menține Carmen Brumă pielea tânără

Carmen Brumă este una dintre cele mai apreciate personalități din România, recunoscută pentru stilul său de viață sănătos și pentru dedicația sa față de un echilibru între alimentație, sport și îngrijire personală. Vedeta a dezvăluit adesea trucuri de frumusețe care au ajutat-o să-și păstreze prospețimea tenului și energia, însă unele dintre obiceiurile sale din trecut pot părea neobișnuite.

Vedeta a mărturisit că, la începutul căutării sale pentru o piele impecabilă, a încercat metode inspirate din soluțiile naturale folosite înainte de ascensiunea industriei cosmetice. Printre acestea se numără și aplicarea maionezei pe față, un remediu pe care vedeta l-a folosit pentru hidratare.

„A existat o perioadă în viața mea în care am amestecat castraveți, ou, am pus maioneză pe față. Dar, între timp, industria cosmetică a avansat foarte mult și, zic, există tot felul de produse mult mai ușor de folosit”, a povestit ea.

Ce metode de îngrijire folosește în prezent

În prezent, Carmen Brumă a renunțat la astfel de metode în favoarea unor produse cosmetice profesionale. Rutina sa de îngrijire este strictă și bine pusă la punct.

„Eu cred că, atunci când vrei să fii îngrijită și frumoasă și să-ți păstrezi atuurile pe care ți le-a dat natura pe termen lung, e foarte important să fii constantă. Din punctul meu de vedere, demachierea dimineața și seara reprezintă un ritual de la care nu trebuie să te abați. De asemenea, aplicarea unei creme cu constanță, una pentru ochi, una pentru față, o cremă de protecție și, în mod special, eu recomand lucrul acesta, sportul, care este un ritual de frumusețe și de echilibru mental foarte eficient”, a explicat aceasta.

Pe lângă îngrijirea cosmetică, un alt principiu de bază pentru Carmen Brumă este hidratarea corespunzătoare. Ea subliniază importanța consumului regulat de apă pe parcursul zilei, considerând hidratarea un element esențial pentru o piele sănătoasă și strălucitoare. În plus, vedeta acordă o atenție deosebită protecției solare.

„Nu stau la soare pentru că am un istoric de familie care nu-mi permite să stau la soare. Prefer să mă protejez cât pot de mult. Sigur că mă vede soarele atunci când alerg sau îmi ies din apă până ajung la șezlong și la umbrelă, dar eu, așa, în mod voluntar și planificat, nu stau la plajă”, a mai spus partenera lui Mircea Badea.

Această decizie este influențată nu doar de antecedentele familiale, ci și de conștientizarea efectelor nocive ale razelor UV asupra pielii.

„Îmbătrânirea, una dintre cauzele îmbătrânirii pielii, este expunerea la soare și atunci încerc să evit lucrul acesta, nu că nu mi-ar plăcea”, a spus Carmen Brumă.

Aceasta mai recunoaște că, în tinerețe, a petrecut mult timp la soare, însă acum preferă să-și protejeze pielea cu produse adecvate și să evite expunerea inutilă.

