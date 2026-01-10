  MENIU  
Cum „comunică" Eugen Cristea cu regretata Cristina Deleanu prin vis. „Ceva extraordionar!" Dezvăluiri emoționante despre legătura lor

Cum „comunică” Eugen Cristea cu regretata Cristina Deleanu prin vis. „Ceva extraordionar!” Dezvăluiri emoționante despre legătura lor

Raluca Vițu
.

Eugen Cristea trăiește una dintre cele mai sensibile perioade ale vieții sale, la opt luni după pierderea soției sale, actrița Cristina Deleanu. Deși a încercat să-și găsească liniștea într-o nouă călătorie în Israel, actorul spune că dorul și legătura cu partenera lui de o viață sunt mai puternice ca oricând.

Vizita în Țara Sfântă, dar și întoarcerea acasă, au fost marcate de vise intense și momente pe care le descrie ca fiind „mai reale decât realitatea”.

O călătorie spirituală în Israel, umbrită de dorul Cristinei

Actorul a petrecut cinci nopți în Israel, într-un pelerinaj la locurile sfinte, alături de un grup restrâns și de un prieten apropiat, preotul Adrian Cristea. A fost botezat pentru a treia oară în apa Iordanului și a vizitat Biserica Nașterii Domnului, Zidul Plângerii și mormântul lui Iisus.

„Am stat cinci nopți în Israel. Am făcut toate drumurile, mă refer de cele la locurile sfinte. (…) Am fost botezat pentru a treia oară în apa Iordanului și vreau să spun că am și intrat să mă scald, pentru că erau 22 de grade”, a declarat actorul pentru Viva.

Deși experiența a fost una profund spirituală, Eugen Cristea recunoaște că gândul i-a fost mereu la Cristina. În fiecare noapte petrecută în Israel, spune că a visat-o.

eugen cristea si cristina deleanu la unicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

„Să știți că și în Israel am visat-o aproape zi de zi. Este impresionant”, a mărturisit el pentru aceeași sursă.

Citeşte şi: Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița

Citeşte şi: Ce pensie are actorul Eugen Cristea după aproape 50 de ani dedicați scenei: „Nu pot să zic infimă, că mă bate Dumnezeu, dar este mică…”

Citeşte şi: Eugen Cristea, mărturisiri dureroase la 7 luni de la moartea soției. „De Crăciun, voi pune pe masă încă o farfurie, pentru Cristina. Nu sunt Sărbători fericite!”

Citeşte şi: Eugen Cristea a povestit ce i-a spus soţia lui, regretata Cristina Deleanu, în ultimele clipe de viață: „Vă dați seama ce stomac a trebuit să am”

Buchetul de flori pentru Cristina Deleanu

După întoarcerea în țară, actorul a continuat ritualul pe care îl păstrează cu sfințenie de la moartea soției sale: îi cumpără săptămânal flori și le așază lângă fotografia ei.

„Mie îmi place să cred… că e aici cu mine. În fiecare săptămână eu îi iau flori proaspete și le pun aici lângă poza ei”, a spus el pentru aceeași sursă amintită anterior.

Recent, un gest neașteptat al florăresei lui l-a emoționat profund.

„Am luat un buchet de flori de la florăreasa mea din colț. Și ea mi-a dat din partea ei un alt buchet de flori. (…) Noaptea am visat-o pe soția mea, doamna Cristina Deleanu, care a venit și mi-a spus să îi mulțumesc și florăresei, Florica, pentru flori. (…) Era real cum vorbim noi. Era reală scena. A fost ceva extraordinar… (…) Am simțit că e cu mine”, a povestit actorul.

Momentul l-a marcat atât de puternic încât s-a trezit speriat, convins că visul a fost o formă de comunicare.

Cristina Deleanu a suferit un „infarct stomacal”

Cristina Deleanu s-a stins din viață pe 15 mai 2025, la Spitalul Floreasca, unde se internase după o criză medicală severă, a confirmat soțul ei, Eugen Cristea. Cauza morții, potrivit actorului, a fost un „infarct stomacal”.

„Nu a suferit mult, dar a fost dur și o boală foarte ciudată. Nu am înțeles eu prea bine ce a fost, un fel de infarct stomacal, dacă am înțeles bine. Probabil că există și așa ceva. Îmi pare rău, dar voi încerca să merg înainte cu ajutorul celor din jur. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să o primească în din ce în ce mai numeroasa Sa armată de îngeri”, a declarat Cristea atunci.

Foto – arhivă

Imagini cutremurătoare de la înmormântarea lui Matei. Preotul Ioan Cozma, din Vatra Dornei, și-a condus fiul pe ultimul drum de unul singur, în timp ce restul familiei e în spital

