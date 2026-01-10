  MENIU  
Cum arată Ileana Badiu în costum de baie la 51 de ani: „Nu fac parte din categoria femeilor care arată bine fără eforturi”. Cum se menține în formă

Adelina Duinea
.

La 51 de ani, Ileana Badiu strălucește pe plajele exotice din Maldive. Vedeta petrece începutul de an alături de familie, impresionându-și admiratorii cu silueta ei tonifiată în costum de baie.

Cum arată Ileana Badiu în costum de baie la 51 de ani

Ileana Badiu cu soțul ei, Cătălin Badiu, și fiul lor, SashaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Ileana Badiu demonstrează că vitalitatea și încrederea în sine nu au vârstă. Vedeta a început anul 2026 pe plajele exotice din Maldive, alături de soțul și de fiul său. Familia Badiu a fost iremediabil cucerită de această destinație paradisiacă, iar aparițiile Ileanei în costum de baie au făcut furori în rândul admiratorilor.

Într-un costum de baie întreg, de un albastru vibrant, Ileana a strălucit sub soarele tropical. Soțul ei, medicul Cătălin Badiu, a surprins cadre spectaculoase pe nisipul fin al insulelor din Oceanul Indian. „Manechinul ca manechinul, da’ fotograful, chirurg talentat cu care am avut azi shooting în toată regula pe o limbă de nisip în Oceanul Indian”, a scris vedeta pe Instagram.

Secretul ei pentru siluetă

Aspectul său impecabil este apreciat de fani, care au invadat secțiunea de comentarii cu laude. Chiar și în vacanță, Ileana nu renunță la rutina sa de fitness și demonstrează că un stil de viață sănătos este cheia unei siluete de invidiat.

„Nu fac parte din categoria femeilor care arată bine fără eforturi. Fac sport, yoga, țin dietă. Am avut trei ani în care nu am mâncat nici o proteină, dar la un moment dat am văzut că mușchii mei nu mai aveau fibră, nu se depunea nimic. Acum am un meniu echilibrat. Nu mănânc carne foarte multă, dar mănânc pește, pe care nu puneam gura înainte. Acum fac detoxifiere de două ori pe an. Timp de șapte zile beau doar sucuri de legume verzi”, spunea Ileana Badiu în trecut.

Maldive, destinația de vacanță favorită a vedetelor

Pe lângă relaxarea pe plajă, în Maldive, familia Badiu a avut parte de experiențe memorabile, inclusiv o excursie spectaculoasă pentru a vedea delfinii.

Maldive a devenit o destinație preferată pentru multe vedete, precum Diana Munteanu și Dani Oțil, Antonia și Inna, printre mulți alții.

Foto: Instagram

