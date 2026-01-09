Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. „Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!” De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului

Mariana Moculescu revine în atenția publicului cu afirmații extrem de dure la adresa fostului ei soț, compozitorul Horia Moculescu, decedat în urmă cu două luni. Deși artistul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, Mariana spune că nu a mers niciodată la mormântul lui și că nu intenționează să o facă.

Mesajele ei sunt încărcate de revoltă, durere și neiertare, iar trecutul tumultuos dintre cei doi pare să rămână o rană deschisă.

Mariana Moculescu refuză să își ierte fostul soț

Fosta soție a compozitorului afirmă că nu poate trece peste suferințele trăite în timpul căsniciei lor. În declarațiile sale, Mariana susține că artistul i-ar fi provocat mult rău de-a lungul anilor, motiv pentru care nu poate vorbi despre iertare nici după dispariția acestuia.

„Eu nu îl iert. Moartea nu e de ajuns ca să uit și ca să iert”, a spus Mariana Moculescu, exprimându-și deschis resentimentele.

Mariana Moculescu nu a fost la mormântul compozitorului

Mariana Moculescu a avut o reacție extrem de dură atunci când a văzut fotografiile cu mormântul lui Horia Moculescu din Cimitirul Bellu. Fosta soție a compozitorului a spus că nu a mers niciodată la locul de veci al acestuia și că nu intenționează să o facă. Ea spune că nu a aprins lumânări la mormântul lui Horia Moculescu și că nu dorește să îi păstreze memoria vie.

„Mormântul arată prea bine de cum nu ar trebui să existe pe fața pământului. Să i se piardă amintirea, să i se șteargă numele! A fost un diletant fără școală, fără studii”, a declarat Mariana Moculescu, vizibil revoltată.

Ea a continuat cu acuzații dure, susținând că fostul soț ar fi făcut mult rău oamenilor din jurul său și că nu merită niciun gest de comemorare din partea ei. „A făcut mult rău la viața lui multor suflete, a fost un călău. Împreună cu cea de-a treia fostă soție. Eu nu i-am aprins lumânări, nu dau pomană mâncare. Să îi aprindă lumânări amanta Alexandra Velniciuc”, a mai spus aceasta.

Acuzații grave și dorința de dreptate divină

Mariana Moculescu afirmă că trauma ei provine în special din momentul divorțului, când, spune ea, Horia Moculescu ar fi obținut custodia fiicei lor, Nidia. Ea susține că acest episod i-a marcat profund viața și că încă așteaptă dreptate, nu doar în plan moral, ci și spiritual.

„Trebuie să mergem la Judecata lui Dumnezeu. Acolo ne vom judeca”, a declarat Mariana, potrivit click.ro, convinsă că adevărul va ieși la iveală în fața divinității.

Amintiri dureroase din timpul căsniciei

Mariana a rememorat și episoade dramatice din perioada în care a fost căsătorită cu Horia Moculescu. Ea vorbește despre abuzuri psihice și fizice, despre umilințe publice și despre momente care au dus-o în depresie și chiar în spital. Potrivit declarațiilor ei, aceste experiențe au lăsat urme adânci, care nu s-au vindecat nici după trecerea timpului.

„M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale”, a povestit Mariana, susținând că toate aceste episoade ar fi fost documentate la vremea respectivă.

Viciile care i-ar fi afectat sănătatea compozitorului

Mariana Moculescu a vorbit și despre stilul de viață al fostului ei soț, pe care îl consideră responsabil pentru deteriorarea sănătății acestuia. Ea susține că Horia Moculescu fuma excesiv și era dependent de jocurile de noroc, obiceiuri care, în opinia ei, i-ar fi grăbit sfârșitul.

„El a fumat enorm, câte trei pachete pe zi. Fumul acela i-a distrus plămânii”, a spus Mariana, amintind și de obsesia lui pentru jocurile de noroc.

