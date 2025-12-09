Mariana Moculescu decizie radicală, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu. Ce se întâmplă între ea și fiica ei, Nidia: „Am avut această presimțire”

Mariana Moculescu a luat o decizie radicală, la o lună de la decesul fostului ei soț, Horia Moculescu, în privința fiicei lor, Nidia. Cu doar câteva zile înainte de trecerea în neființă a compozitorului, femeia îi deschidea un proces fetei ei, prin care îi cerea ajutor financiar.

Mariana Moculescu, decizie radicală în privința procesului deschis Nidiei

Cu câteva zile înainte ca Horia Moculescu să se stingă din viață, Mariana Moculescu lua prin surprindere întreaga lume cu un proces deschis fiicei sale, Nidia. Aceasta a decis să își dea fata în judecată. Solicitând în instanță o pensie de întreținere întrucât nu reușește să se descurce singură.

Acum, femeia a luat o nouă hotărâre în ceea ce o privește pe Nidia: și-a retras cererea depusă în instanță, iar procesul se va încheia fără ca nicio parte să se prezinte la primul termen. Mariana Moculescu a explicat de ce a decis să o dea în judecată pe Nidia. Aceasta a precizat că s-a supărat în momentul în care tânăra a ignorat-o în momentul în care i-a transmis că simte că va muri.

„Mi-am retras între timp acel proces. Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari. Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru. E normal ca mama să se înfurie, drept cine mă iei tu pe mine pe lumea asta? Vezi că eu te-am adus pe lume? Ca să-ți demonstrez, îți trântesc un proces”, a declarat Mariana Moculescu pentru Spynews.

De ce a ales să renunțe la proces

Mariana Moculescu spune că relația ei cu Nidia nu s-a îmbunătățit, ba chiar este una inexistentă. Cu toate acestea, femeia a ales să nu continue cu procesul întrucât nu mai vrea să mai umble prin tribunale.

„Am retras cererea pentru că eu atunci m-am înfuriat. Nici acum nu-mi răspunde la telefon, nimic, nimic. Am retras cererea pentru că nu mai vreau să stau prin tribunale, evit cât cuprinde. Nu mai vreau să fac nimic, iau totul de-a gata. Ce să mai fac”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

Mariana Moculescu s-a prezentat la priveghiul regretatului compozitor, moment în care a fost văzută îmbrățișând-o pe Nidia. Toată lumea a crezut atunci că tragedia le va uni, însă se pare că lucrurile nu au stat așa.

Horia Moculescu a decedat pe pe 12 noiembrie 2025 și a fost îngropat pe 16 noiembrie, la Cimitirul Bellu din București.

Sursă foto: Facebook

