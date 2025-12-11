Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”

Maria Buză este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu George Pătrașcu, soțul ei, cu care urmează să celebreze nunta de argint, în 2027. Actrița a vorbit despre acest moment, dar și despre cum arată viața ei în prezent.

Maria Buză și George Pătrașcu se înțeleg la fel de bine și acasă și pe scenă

Maria Buză este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Cunoscută pentru umorul său și pentru profesionalismul cu care își face meseria, ea este, dincolo de toate, o femeie împlinită. Pe lângă cariera impresionantă, Maria Buză are toate motivele să fie fericită: este mamă și împlinește 23 de ani de căsătorie cu același om.

Artista are 30 de ani de carieră și 23 de ani de când face echipă cu George Pătrașcu. Cei doi se lucrează împreună și se bucură de fiecare moment petrecut pe scenă sau acasă, alături de fiul lor, Andrei.

Maria Buză spune că își dorește să îmbătrânească frumos alături de soțul ei. Se declară o familie fericită, iar despre soțul ei spune că este un răsfățat.

„Eu și George, soțul meu, și Andrei, copilul nostru, suntem o familie fericită! Suntem împliniți cu acest copil minunat! El este tot ce am reușit noi mai bine în viața noastră.

George este un bărbat răsfățat. Așa că rezistă și chiar e foarte bine lângă o olteancă ce îl iubește. Cu el vreau să îmbătrânesc și să ne bucurăm de nepoți”, a explicat artista, într-un interviu viva.ro.

Cum se înțeleg pe scenă

Maria Buză cântă pe scenă alături de Taraful George Pătrașcu, așa că cei doi au fost nevoiți să găsească echilibrul perfect între viața de pe scenă și cea de acasă. Artista spune că secretul este profesionalismul soțului ei.

„Da, chiar avem o relație frumoasă și sperăm așa să fie și de acum încolo, până la bătrânețe. Scena încă ne vrea și ne bucurăm de spectacole și concerte împreună, alături de colegii noștri, iar numele tarafului nostru, Taraful George Pătrașcu, este în galeria celor mai apreciate pentru profesionalism și rigoare.

George Pătrașcu iubește vioara, instrumentul pe care îl studiază de la cinci ani. Este un profesionist. Acesta e secretul! Muzica ne-a găsit pe amândoi. Nu ne închipuiam, atunci când ne-am cunoscut, că vom deveni o familie, că vom face echipă pe scenă cu atât de multe realizări! Îl iubesc!”, a adăugat Maria Buză.

Urmează nunta de argint

Maria Buză a vorbit despre nunta de argint, care va avea loc în anul 2027. Evenimentul va fi unul intim, la care vor participa doar cele mai importante persoane din viața cuplului.

„Abia aștept să fiu mireasă cu 25 de ani în spate și încă pe atât, în 2027. Ce o mai fi, ce-om mai trăi, Dumnezeu știe! Va fi, cu siguranță, un eveniment minunat în viața noastră, de care ne vom bucura alături de nași și prieteni, chiar la noi, pe bătătura casei, la țară”, a mai spus artista.

