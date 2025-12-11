Calvarul lui Alex Marcu, la șase luni după moartea Teodorei Marcu. „Mi-e din ce în ce mai greu!” Prin ce trece cu fiica lor

La jumătate de an de la tragedia care a cutremurat România, familia Teodorei Marcu trăiește încă în umbra unei pierderi imposibil de alinat. Tânăra de doar 23 de ani a fost împușcată în plină stradă de fostul iubit, chiar în fața fetiței sale de trei ani. Soțul ei, Alex Marcu, vorbește cu greu despre drama care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Alex Marcu nu poate trece peste pierderea soției

Pe 31 mai, Teodora își dusese fetița la locul de joacă din cartier. Nimeni nu bănuia că acea zi va fi ultima pentru ea. Fostul partener, obsedat de ideea de a o recuceri, a atacat-o cu brutalitate, trăgând mai multe focuri de armă. Copila se afla chiar în brațele mamei atunci când aceasta a fost împușcată.

Alex Marcu a ales să fie discret în lunile care au urmat, dar acum și-a deschis sufletul și a vorbit despre tragedia peste care nu poate trece. Pentru el, fiecare amintire este o rană deschisă și spune că nu poate dezvolta o discuție, explicând că retrăiește mereu momentele cumplite.

„Nu am dat interviuri până acum. Nu este nimic de spus. Nu am un răspuns, e foarte, foarte greu. Chiar nu pot să vorbesc prea multe, dar e foarte greu. Trebuie să mă concentrez pe fată. Este o situație foarte, foarte delicată” – a mărturisit el, potrivit Spynews.ro.

„Mă întorc în trecut și, dacă îmi aduc aminte, mi-e din ce în ce mai greu”, a mai spus el, explicând că singura sa prioritate rămâne fetița, care trebuie să își trăiască copilăria și să zâmbească din nou, chiar dacă fără mama ei.

Citeşte şi: Fostă colegă la Insula Iubirii cu Teodora Marcu, tânăra împușcată în plină stradă, face dezvăluiri. Încă din 2022 erau semnale de alarmă

Citeşte şi: Robert Lupu a vrut să-i omoare și în 2021 pe Alex și Teodora Marcu. Dezvăluiri terifiante din cartea criminalului

Citeşte şi: Robert Lupu a învăţat magie pentru a o recuceri pe Teodora Marcu: „Mi-o cerea orgoliul”. A premeditat crima în cartea sa lansată? „Nu puteam lăsa lucrurile aşa”

Citeşte şi: Prin ce trece Alex Marcu la trei luni după moartea soției sale, Teodora Marcu. „Fata merge la terapie. Este greu. Încerc să mă ridic!”

O viață marcată de teroare

Teodora Marcu fusese ani de zile hărțuită de fostul iubit. Încercase să scape de obsesia lui prin ordine de protecție și chiar prin mutarea la București. Cu toate acestea, bărbatul și-a dus planul la capăt, punând în aplicare o crimă premeditată. După ce a ucis-o, și-a luat propria viață.

Crima Teodorei Marcu rămâne una dintre cele mai șocante fapte din România anului 2025. Ea a readus în atenție problema violenței domestice și a hărțuirii, arătând cât de vulnerabile pot fi victimele chiar și atunci când cer ajutorul autorităților.

Pentru familia Marcu, însă, dincolo de dezbaterile publice, rămâne doar durerea. O durere pe care Alex o descrie simplu: „Nu pot să dezvolt o discuție și trebuie să mă înțelegeți. Este foarte greu!”.

Alex Marcu și fiica, la psiholog după tragedie

În urmă cu trei luni, Alex Marcu mărturisea că atât el, cât și fiica sa, merg la terapie pentru a depăși trauma.

„Lucrez cu 3 psihologi: doi pentru fată și unul pentru mine. Fata merge la terapie. E greu să îi spui unui copil de 3 ani ‘mami nu se mai întoarce niciodată, nu o s-o mai vezi pe mami niciodată’. Încerc să fiu puternic pentru fată. Trebuie să mergem înainte. Este greu” – a mărturisit Marcu.

Apoi a spus că activitățile obișnuite s-au transformat într-un suport indispensabil pentru ei: „Rutină, rutină, rutină. Este ceea ce ne ajută și pe mine și pe fată în același timp. Mă concentrez pe fată. Încerc să îmi controlez gândurile, dar este greu.”

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News