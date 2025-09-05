  MENIU  
Prin ce trece Alex Marcu la trei luni după moartea soției sale, Teodora Marcu. „Fata merge la terapie. Este greu. Încerc să mă ridic!"

Prin ce trece Alex Marcu la trei luni după moartea soției sale, Teodora Marcu. „Fata merge la terapie. Este greu. Încerc să mă ridic!”
Raluca Vițu
.  Actualizat 05.09.2025, 10:26

La trei luni de la tragica pierdere a soției sale, Teodora, Alex Marcu continuă să trăiască cu durerea unei despărțiri imposibil de înțeles. Cei doi deveniseră cunoscuți în urma participării la emisiunea Insula Iubirii, iar povestea lor părea una desprinsă din filme. Din păcate, viața le-a fost frântă brutal de fostul iubit al Teodorei, care a comis crima ce a șocat o țară întreagă.

Astăzi, Alex încearcă să își reconstruiască viața, concentrându-se pe fiica lor de doar 3 ani, care a rămas fără mamă. Într-un interviu emoționant acordat pentru Cancan.ro, el a vorbit deschis despre durerea care îl macină, despre lupta zilnică cu gândurile și despre sprijinul pe care îl caută în terapie și credință.

Terapie pentru sufletul rănit: „Lucrez cu 3 psihologi”

Alex a mărturisit că atât el, cât și fetița, urmează ședințe de terapie pentru a face față traumei:

„Lucrez cu 3 psihologi: doi pentru fată și unul pentru mine. Fata merge la terapie. E greu să îi spui unui copil de 3 ani ‘mami nu se mai întoarce niciodată, nu o s-o mai vezi pe mami niciodată’. Încerc să fiu puternic pentru fată. Trebuie să mergem înainte. Este greu.”

Rutina zilnică a devenit un sprijin esențial pentru amândoi: „Rutină, rutină, rutină. Este ceea ce ne ajută și pe mine și pe fată în același timp. Mă concentrez pe fată. Încerc să îmi controlez gândurile, dar este greu.”

„Nu mai pot împărtăși momentele de fericire cu Teodora”

Durerea lui Alex nu vine doar din pierderea fizică a Teodorei, ci și din absența ei în momentele frumoase pe care le trăiește alături de fiica lor:

„Cel mai greu pentru mine în fiecare zi este că nu mai pot împărtăși niciodată cu persoana iubită, Teodora, momentele de fericire pe care le trăiesc în fiecare zi alături de fata noastră.”

În ciuda durerii, Alex încearcă să găsească alinare în spiritualitate. Merge la biserică și se roagă, căutând răspunsuri în planul divin:

„Mă doare să văd în fiecare zi știri la TV, cu cazuri asemănătoare. Nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Eu ca și principiu încerc să mă gândesc că nimic nu moare, nimic nu dispare, totul se transformă. Dar este greu. Încerc să mă ridic. Legat de Teodora, mă gândesc în fiecare zi, ca și eu poate în locul lui Dumnezeu, dacă aș intra într-o grădină aș alege cel mai frumos trandafir, nicidecum florile ofilite. Nu știm niciodată care este planul lui Dumnezeu. E greu, dar trebuie să acceptăm. Nimeni și nimic nu este mai presus de Dumnezeu. Mergem la biserică. Ne rugăm.”

Pentru a păstra vie amintirea Teodorei, Alex a construit un altar în casă și la locul crimei. Este modul lui de a rămâne conectat cu femeia pe care a iubit-o și de a-i oferi fiicei lor un spațiu de reculegere și iubire.

